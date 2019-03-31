МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Рейтинги кандидатов в президенты Украины 2019

Зеленский и Порошенко проходят во второй тур: данные экзит-полов

5.9тЧитать материал на украинском

В Украине закончились выборы президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.

Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:

  • Владимир Зеленский — 30,4%;

  • Петр Порошенко — 17,8%;

  • Юлия Тимошенко — 14,2%.

Далее кандидаты в президенты расположились в таком порядке:

  • Юрий Бойко 9,8%;

  • Анатолий Гриценко 7,1%;

  • Игорь Смешко 6,4%;

  • Олег Ляшко 4,8%;

  • Александр Вилкул 4%;

  • Руслан Кошулинский 1,8%;

  • остальные кандидаты набрали менее 1%.

Итоги Национального экзит-пола

Итоги Национального экзит-пола

ТСН

Окончательные результаты подсчета опрошенных будут известны в 23:00.

Новость обновляется.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЮлия Тимошенко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
85
18
Смешно
2
Интересно
36
Печально
24
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Kozak Natalia
Kozak Natalia
"Лідує"???!!! "Обозреватєль", ви слова самі придумуєте?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Семёнов Александр
Семёнов Александр
Цэ остаточнэ прощавай Поросю и его команде
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения