Зеленский и Порошенко проходят во второй тур: данные экзит-полов

В Украине закончились выборы президента Украины, и после закрытия избирательных участков Национальный экзит-пол обнародовал предварительные итоги.
Он назвал первых трех кандидатов, которые лидируют в голосовании. По состоянию на 18:00 31 марта в тройку фаворитов украинцев вошли:
Владимир Зеленский — 30,4%;
Петр Порошенко — 17,8%;
Юлия Тимошенко — 14,2%.
Далее кандидаты в президенты расположились в таком порядке:
Юрий Бойко — 9,8%;
Анатолий Гриценко — 7,1%;
Игорь Смешко — 6,4%;
Олег Ляшко — 4,8%;
Александр Вилкул — 4%;
Руслан Кошулинский — 1,8%;
остальные кандидаты набрали менее 1%.
Итоги Национального экзит-пола
ТСН
Окончательные результаты подсчета опрошенных будут известны в 23:00.
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