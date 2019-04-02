Зеленський за крок від перемоги: ЦВК опрацювала 99% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,07% протоколів окружних виборчих комісій.
Лідером президентських перегонів виявився шоумен Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,22% українців.
Другим іде діючий президент Петро Порошенко (15,92%), на третьому місці – лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,39%).
Володимир Зеленський
РБК-Україна
Загалом голоси українських виборців розподілилися так:
1 місце – Володимир Зеленський (30,22%)
2 місце – Петро Порошенко (15,92%)
3 місце – Юлія Тимошенко (13,39%)
4 місце – Юрій Бойко (11,68%)
5 місце – Анатолій Гриценко (6,92%)
6 місце – Ігор Смешко (6,03%)
7 місце – Олег Ляшко (5,48%)
8 місце – Олександр Вілкул (4,15%)
9 місце – Руслан Кошулинський (1,63%)
10 місце – Юрій Тимошенко (0,62%)
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні 31 березня відбувся перший тур виборів президента України.
У другий тур, який буде 21 квітня, пройшли Володимир Зеленський і Петро Порошенко.
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