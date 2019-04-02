Зеленський за крок від перемоги: ЦВК опрацювала 99% протоколів

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,07% протоколів окружних виборчих комісій.

Лідером президентських перегонів виявився шоумен Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,22% українців.

Другим іде діючий президент Петро Порошенко (15,92%), на третьому місці – лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,39%).

Володимир Зеленський РБК-Україна

Загалом голоси українських виборців розподілилися так:

1 місце – Володимир Зеленський (30,22%)

2 місце – Петро Порошенко (15,92%)

3 місце – Юлія Тимошенко (13,39%)

4 місце – Юрій Бойко (11,68%)

5 місце – Анатолій Гриценко (6,92%)

6 місце – Ігор Смешко (6,03%)

7 місце – Олег Ляшко (5,48%)

8 місце – Олександр Вілкул (4,15%)

9 місце – Руслан Кошулинський (1,63%)

10 місце – Юрій Тимошенко (0,62%)

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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