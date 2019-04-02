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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

Зеленський за крок від перемоги: ЦВК опрацювала 99% протоколів

3.4тЧитати матеріал російською

Центральна виборча комісія України опрацювала 99,07% протоколів окружних виборчих комісій.

Лідером президентських перегонів виявився шоумен Володимир Зеленський, за нього проголосували 30,22% українців.

Другим іде діючий президент Петро Порошенко (15,92%), на третьому місці – лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко (13,39%).

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

РБК-Україна

Загалом голоси українських виборців розподілилися так:

1 місце – Володимир Зеленський (30,22%)

2 місце – Петро Порошенко (15,92%)

3 місце – Юлія Тимошенко (13,39%)

4 місце – Юрій Бойко (11,68%)

5 місце – Анатолій Гриценко (6,92%)

6 місце – Ігор Смешко (6,03%)

7 місце – Олег Ляшко (5,48%)

8 місце – Олександр Вілкул (4,15%)

9 місце – Руслан Кошулинський (1,63%)

10 місце – Юрій Тимошенко (0,62%)

Зеленський за крок від перемоги: ЦВК опрацювала 99% протоколів
Зеленський за крок від перемоги: ЦВК опрацювала 99% протоколів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоЮлія Тимошенко
Місце
Україна
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Бойко і його фоловери обікрали всіх-і Порошенка,і Тимошенко, і Гриценка,приписавши їх голоси:надто випирає неспівпадіння Соц опитувань! Математичну статистику не обманиш. Але це добре,що зараз стало зрозуміло. До Верхновної Ради все буде не так просто. р.с. Але змушений константувати,що принцип автоколивання чітко прослідковується:революція-контреволюція. Одна відрада-коливання відбувається довколо апроксимованої,що демонструє підвищення української національної складової.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Дяченко Андрій, математик блин. Тут люди киношного героя от человека не отличают, скоро Деда Мороза и Карлсона изберут, а ты про аппроксимацию говоришь. Тебя тут 90% не понимает вообще.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
Вот бабюля вылетела и это хорошо. Она куда более опытный и подлый противник. И раз уже страну продала газпрому.
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Ivanenko Petr
Ivanenko Petr
В каком шаге? Какой победы? Выход во второй тур? Это уже сутки как известно. И причем тут Голобородько на фото? Кто это?
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