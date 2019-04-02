Второй тур выборов президента Украины: как изменить место голосования

Начиная с 1 апреля украинцы, желающие проголосовать во втором туре выборов президента не там, где зарегистрированы, могут подавать соответствующие документы.

Примечательно, что даже если вы уже меняли место голосования перед первым туром, во второй тур следует сделать то же. Дедлайном является 15 апреля, передает ВВС.

Куда идти

Для этого нужно пойти в ближайшее отделение ведения реестра избирателей. В основном они расположены в помещениях государственных администраций и городских советов.

"112 Украина"

Там вы должны заполнить заявление, где указать участок или адрес, по которому хотите проголосовать.

Какие документы нужны

Для изменения места голосования нужно взять паспорт гражданина Украины. Обязательно надо иметь копию первых двух разворотов паспорта и страницы с регистрацией.

Также приемлемым является временное удостоверение гражданина Украины или удостоверение военнослужащего или военный билет.

Временное изменение места голосования нужно обосновать. Тут понадобятся следующие варианты документов: справка с места работы, трудовая книжка или трудовой договор, справка с места учебы, договор об аренде, документы на недвижимость,

документы о командировке, путевка в санаторий, выписка из лечебного учреждения и даже билеты на самолет или поезд, свидетельствующие о переезде в определенное место на выборах.

Также обосновывать изменение места голосования можно уходом за человеком, который не способен передвигаться самостоятельно. Отдельное основание изменения места голосования – пребывание в браке или родстве, обуславливающих совместное проживание. Для этого надо представить свидетельство о браке, о рождении или брачный договор.

Обоснованием проживания также может быть справка из ЖЭКа, ОСМД или согласие собственника жилья. Военнослужащие, как и раньше, будут голосовать в своих частях или по месту жительства.

Что делать жителям Крыма и Донбасса

Никаких дополнительных документов им не нужно – все граждане Украины с официальной регистрацией в неподконтрольных Украине районах Донбасса и Крыма имеют право не подавать никаких дополнительных документов.

Они могут прийти в орган ведения реестра избирателей, написать заявление и предоставить паспорт с указанным местом регистрации.

Как проголосовать за границей

В списки избирателей на зарубежных участках автоматически попадают граждане Украины, которые стали на консульский учет.

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Если на учете вы не стоите, но постоянно там живете и хотите проголосовать, то можете прийти в дипломатическое учреждение и написать заявление об изменении места голосования. Ее передадут в отдел ведения реестра при МИД и вы сможете проголосовать.

Как проверить себя в списке избирателей

В специальном разделе реестра избирателей каждый может найти свою избирательный участок и уточнить, включен ли в список избирателей.

В разделе "Поиск участка" можно указать точный адрес проживания и получить полные данные о избирательный участок, в которой вы будете голосовать, а также точный адрес вашего отдела ведения реестра избирателей.

На этой же странице в разделе "Проверка включения" можно быстро посмотреть, есть ли ваше имя в списке избирателей. Для этого нужно будет указать свое имя и место жительства.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно официальному заявлению ЦИК, в Украине состоится второй тур президентских выборов. Дата голосования запланирована на 21 апреля.

Министр юстиции Украины Павел Петренко уже напомнил, что чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, нужно повторно подать соответствующие документы в Госреестр избирателей.

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