Другий тур виборів президента України: як змінити місце голосування

Починаючи з 1 квітня українці, які бажають проголосувати в другому турі виборів президента не там, де зареєстровані, можуть подавати відповідні документи.

Зауважимо, що навіть якщо ви вже змінювали місце голосування перед першим туром, до другого туру варто зробити те саме. Дедлайном є 15 квітня, передає ВВС.

Куди йти

Для цього потрібно піти до найближчого відділення ведення реєстру виборців. В основному вони розташовані в приміщеннях державних адміністрацій та міських рад.

"112 Україна"

Там ви маєте заповнити заяву, де варто вказати дільницю або адресу, за якою хочете проголосувати.

Які документи необхідні

Для зміни місця голосування потрібно взяти паспорт громадянина України. Обов'язково мати копію перших двох розворотів паспорта та сторінки з реєстрацією.

Також прийнятним є тимчасове посвідчення громадянина України або посвідчення військовослужбовця чи військовий квиток.

Тимчасову зміну місця голосування потрібно обґрунтувати. Тут знадобляться такі варіанти документів: довідка з місця роботи, трудова книжка або трудовий договір, довідка з місця навчання, договір про оренду, документи на нерухомість, документи про відрядження, путівка в санаторій, виписка з лікувального закладу і навіть квитки на літак або поїзд, що свідчать про переїзд у певне місце на виборах.

Також обґрунтовувати зміну місця голосування можна доглядом за людиною, яка не здатна пересуватися самостійно. Окрема підстава зміни місця голосування – перебування у шлюбі або спорідненості, яка обумовлює спільне проживання. Для цього треба подати свідоцтво про шлюб, про народження чи шлюбний договір.

Обґрунтуванням проживання також може бути довідка з ЖЕКу, ОСББ чи згода власника житла. Військовослужбовці, як і раніше, будуть голосувати у своїх частинах або за місцем проживання.

Що робити мешканцям Криму та Донбасу

Ніяких додаткових документів їм не потрібно – всі громадяни України з офіційною реєстрацією в непідконтрольних Україні районах Донбасу і Криму мають право не подавати ніяких додаткових документів.

Вони можуть прийти в орган ведення реєстру виборців, написати заяву і надати паспорт із вказаним місцем реєстрації.

Як проголосувати за кордоном

У списки виборців на закордонних дільницях автоматично потрапляють громадяни України, які стали на консульський облік.

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Якщо на обліку ви не стоїте, але постійно там живете і хочете проголосувати, то можете прийти до дипломатичної установи й написати заяву про зміну місця голосування. Її передадуть до відділу ведення реєстру при МЗС і ви зможете проголосувати.

Як перевірити себе у списку виборців

У спеціальному розділі реєстру виборців кожен може знайти свою виборчу дільницю й уточнити, чи включений до списку виборців.

У розділі "Пошук дільниці" можна вказати точну адресу проживання та отримати повні дані про виборчу дільницю, в якій ви будете голосувати, а також точну адресу вашого відділу ведення реєстру виборців.

На цій же сторінці в розділі "Перевірка включення" можна швидко подивитися, чи є ваше ім'я у списку виборців. Для цього потрібно буде вказати своє ім'я та місце проживання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з офіційною заявою ЦВК, в Україні відбудеться другий тур президентських виборів. Дата голосування запланована на 21 квітня.

Міністр юстиції України Павло Петренко вже нагадав: щоб проголосувати у другому турі виборів президента України не за місцем реєстрації, потрібно повторно подати відповідні документи до Держреєстру виборців.

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