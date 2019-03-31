Второй тур выборов-2019: избирателям напомнили о важном нюансе голосования

Чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, нужно повторно подать соответствующие документы в Госреестр избирателей.

Об этом напомнил министр юстиции Украины Павел Петренко на странице в Twitter. Он отметил, что подтвердить место голосования нужно не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования", — написал Петренко.

Дуже важливо!



Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування.#ЯМаюПравоГолосу #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh — Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 березня 2019 р.

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинцам голосовать на выборах не по месту регистрации.

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