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Выборы президента Украины 2019

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Второй тур выборов-2019: избирателям напомнили о важном нюансе голосования

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Чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, нужно повторно подать соответствующие документы в Госреестр избирателей.

Об этом напомнил министр юстиции Украины Павел Петренко на странице в Twitter. Он отметил, что подтвердить место голосования нужно не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.

"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования", — написал Петренко.

Новости
Выборы президента 2019: как голосовали украинцы. Фото, видео

Второй тур выборов-2019: избирателям напомнили о важном нюансе голосования

Напомним:

Ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинцам голосовать на выборах не по месту регистрации.

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Персона
Павел Петренко
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в УкраинеВыборы Президентаголосование
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