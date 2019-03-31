Второй тур выборов-2019: избирателям напомнили о важном нюансе голосования

Чтобы проголосовать во втором туре выборов президента Украины не по месту регистрации, нужно повторно подать соответствующие документы в Госреестр избирателей.
Об этом напомнил министр юстиции Украины Павел Петренко на странице в Twitter. Он отметил, что подтвердить место голосования нужно не позднее, чем за 5 дней до дня выборов.
"Обращаюсь ко всем, кто голосует не по месту регистрации. Перед вторым туром, не позднее, чем за 5 дней, вам нужно будет еще раз обратиться к соответствующим центров регистрации и подтвердить свое новое место голосования", — написал Петренко.
Дуже важливо!— Павло Петренко (@Petrenko_Pavlo) 31 березня 2019 р.
Звертаюсь до всіх, хто голосує не за місцем реєстрації. Перед другим туром, не пізніше, ніж за 5 днів, вам потрібно буде ще раз звернутись до відповідних центрів реєстрації та підтвердити своє нове місце голосування.#ЯМаюПравоГолосу #ПРЯМА_МОВА pic.twitter.com/87ZgreAqTh
Напомним:
В 8:00 воскресенья, 31 марта, в Украине стартовало голосование на выборах президента-2019.
В бюллетенях было 39 кандидатов. Фаворитами президентской гонки, согласно данным соцопросов, являлись шоумен Владимир Зеленский, действующий президент Петр Порошенко, лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко.
Избирательные участки закрылись в 20:00.
Явка на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 31 марта составила более 65% без учета избирательных участков за пределами страны.
Обнародованы также первые данные экзит-полов.
Ранее OBOZREVATEL писал о том, как украинцам голосовать на выборах не по месту регистрации.
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