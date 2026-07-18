Угрозы, переводы и выговоры: военные пожаловались на давление из-за критики Сырского

В Украине третий день подряд продолжается волна общественного недовольства на фоне кадровых перестановок в Министерстве обороны. В разных городах проходят акции протеста с требованиями поддержать Михаила Федорова и отставки главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Видео дня

На этом фоне военные заявляют о случаях давления из-за публичной критики руководства. OBOZ.UA рассказывает всё, что известно об этой ситуации.

Андрей Онистрат

Старший офицер Центрального управления инновационной деятельности ВСУ и основатель батальона БПЛА 68-й бригады "Шершни Довбуша" Андрей Онистрат заявил, что подал рапорт об увольнении после очередного перевода.

По его словам, ему сообщили о назначении в 17-й армейский корпус на должность, которую он назвал "бумажной". Военный предполагает, что это может быть связано с его публичной позицией и поддержкой отдельных политических деятелей.

Онистрат также отметил, что ранее уже сталкивался с подобными ситуациями, когда, по его словам, у него фактически отобрали подразделение. Тогда , как он утверждает, ситуацию удалось разрешить благодаря вмешательству руководства.

"Вечером позвонил начальник и сказал, что пришла копия приказа о переводе меня в 17-й корпус — главным бумагоносцем! ... Что ж, я пишу рапорт об увольнении из ВСУ! (…) Я думаю, что это благодаря поддержке "Вирия". Возможно, из-за постов в поддержку Федорова. А возможно, и то, и другое", — считает Онистрат.

Военнослужащий, участвовавший в акции протеста

Один из военнослужащих, принимавший участие в митинге в Киеве, также заявил о давлении, оказанном на него после возвращения в часть.

По его словам, сначала его внесли в списки самовольного оставления части (СОЧ), а затем доставили в службу военного правопорядка.

Там, как утверждает военный, его заковали в наручники и угрожали отправкой в скандально известный полк "Скала", а также физической расправой.

Официальной реакции на эти заявления пока не последовало.

Сергей Филимонов

Кроме того, командир подразделения "Волки да Винчи", майор Сергей Филимонов, также сообщил, что получил дисциплинарный выговор.

"Получил выговор от Сирского. Служу украинской нации", — написал он.

В Генеральном штабе ВСУ подтвердили применение дисциплинарного взыскания, отметив, что оно якобы стало результатом служебного расследования, которое продолжалось с мая 2026 года. Расследование касалось событий, произошедших 1 мая в городе Шахтерское в Днепропетровской области.

Тогда правоохранители задержали троих военнослужащих 108-го отдельного штурмового батальона беспилотных систем. Им объявили подозрение по статьям о незаконном лишении свободы и хулиганстве.

По данным Генштаба, в ходе проверки было установлено, что Филимонов допустил нарушение требований Дисциплинарного устава и Устава внутренней службы ВСУ. Помимо него, дисциплинарные взыскания получили и другие военнослужащие этого подразделения.

Как ранее писал OBOZ.UA, во многих городах Украины разгорелась серия протестов после того, как 15 июля официально стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. Несколько дней подряд люди выходили на улицы, требуя отставки главнокомандующего Александра Сырского, возвращения Федорова и отмены перерыва в работе Верховной Рады, который продлится месяц.

Акции протеста дошли даже до Германии. Давний друг Украины, стилист Франк Питер Вайлд, распространил в соцсетях фото, на котором держал картонный плакат с надписью: "Верните Федорова".

Напомним, Федоров заявил, что не стремится занимать государственные должности ради статуса. Вместо этого его цель – добиться победы в войне. Он также сообщил, что после разговора с президентом отказался от предложения работать советником.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!