Зеленский опережает Трампа по рейтингу популярности в США: появились интересные данные

Президент Украины Владимир Зеленский имеет более высокий чистый рейтинг одобрения среди американцев, чем президент США Дональд Трамп, свидетельствуют приведенные CNN данные опросов. Чистый рейтинг отношения к Зеленскому составляет плюс 13 пунктов, тогда как у Трампа этот показатель — минус 18 пунктов.

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Таким образом, разница между показателями двух президентов составляет 31 пункт. Об этом говорилось в эфире CNN.

Как изменился рейтинг Трампа

По данным CNN, чистый рейтинг одобрения действий Дональда Трампа в отношении войны в Украине снизился на 33 пункта.

Среди независимых избирателей падение этого показателя оказалось ещё более значительным — на 53 пункта.

В то же время нападки на Владимира Зеленского, по данным CNN, не привели к росту поддержки Дональда Трампа среди американцев.

У Зеленского плюс 13 пунктов

Чистый рейтинг симпатий американцев к Владимиру Зеленскому составляет +13 пунктов. У Дональда Трампа этот показатель находится на уровне -18 пунктов.

Таким образом, согласно приведенным данным, показатель Зеленского на 31 пункт выше показателя Трампа.

При этом речь идет именно о чистых рейтингах одобрения, то есть о разнице между долей положительных и отрицательных оценок. CNN также приводит отдельные показатели относительно отношения американцев к политике Трампа в отношении войны в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа упал до самого низкого уровня за время его нынешнего президентства. Новый опрос показал, что его деятельность поддерживают лишь 33% зарегистрированных избирателей.

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