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"Липовые" Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Украине накрыли подпольный конвейер подделок на 50 млн грн

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
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Изъятая обувь с логотипом Nike и партия коробок с товаром
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В Николаевской области разоблачили масштабное подпольное производство обуви, одежды и других текстильных товаров с логотипами известных мировых брендов, среди которых Nike, Adidas, Puma и Gucci. Контрафакт изготавливали крупными партиями, подделки поставляли торговым точкам в разных регионах Украины, в частности на рынок "7-й километр" в Одесской области. Во время обысков всего изъяли более 420 тыс. единиц товаров, а стоимость продукции и оборудования превышает 50 млн грн.

О разоблачении сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Уголовное производство начали после заявлений правообладателей торговых марок.

По данным следствия, организатор арендовал складские помещения в Николаевской области, оборудовал там производственные цеха и установил почти 130 единиц оборудования. На нем изготавливали одежду с обозначениями известных брендов, после чего готовую продукцию крупными партиями отправляли на продажу.

Оборудование, на котором изготавливали подделки

Во время первых следственных действий детективы БЭБ обнаружили более 60 тыс. единиц контрафактной одежды. Речь идет о продукции с логотипами известных мировых торговых марок. По результатам экспертизы установлено, что действиями фигурантов правообладателям нанесен ущерб на сумму более 11 млн грн.

Организатор схемы арендовал склады

Во время повторных обысков в Николаевской и Одесской областях правоохранители обнаружили еще более 360 тыс. единиц продукции. Среди изъятого – спортивная обувь, нижнее белье, головные уборы и другие текстильные изделия с обозначениями торговых марок:

  • Reebok;
  • Nike;
  • New Balance;
  • Adidas;
  • Puma;
  • Salomon;
  • Gucci;
  • Versace;
  • Lacoste;
  • Armani;
  • Hugo Boss;
  • Levi's;
  • Columbia;
  • Tommy Hilfiger;
  • Off-White;
  • Calvin Klein и другие.
Дельцы использовали логотипы известных мировых брендов

Общее количество обнаруженной продукции превысило 420 тыс. единиц. В БЭБ отмечают, что стоимость изъятых товаров и оборудования превышает 50 млн грн.

Контрафактную продукцию связывают с поставками в торговые точки в других регионах страны. Одним из направлений сбыта, по данным следствия, был известный промышленный рынок "7-й километр" в Одесской области.

Контрафакт поставляли на рынки и в магазины

Организатору сообщили о подозрении

Организатору производства сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара или другого объекта права интеллектуальной собственности, если такие действия совершены в крупных размерах или повторно.

Во время обысков обнаружили 420 тыс. единиц товара

Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 255 тыс. грн, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет – дополнительно или без такого наказания.

Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к организации производства и сбыта контрафактной продукции. Оперативное сопровождение по делу осуществляет Департамент оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины. Процессуальное руководство обеспечивает Офис Генерального прокурора.

Причастных к сбыту продукции еще разыскивают

Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили сеть АЗС, через которую сбывали суррогатное топливо. "Бодягу" изготавливали в двух регионах страны. У дельцов изъяли вещественные доказательства и имущество почти на 50 млн грн.

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