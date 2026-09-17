"Липовые" Nike, Adidas, Puma и Gucci: в Украине накрыли подпольный конвейер подделок на 50 млн грн
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В Николаевской области разоблачили масштабное подпольное производство обуви, одежды и других текстильных товаров с логотипами известных мировых брендов, среди которых Nike, Adidas, Puma и Gucci. Контрафакт изготавливали крупными партиями, подделки поставляли торговым точкам в разных регионах Украины, в частности на рынок "7-й километр" в Одесской области. Во время обысков всего изъяли более 420 тыс. единиц товаров, а стоимость продукции и оборудования превышает 50 млн грн.
О разоблачении сообщило Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ). Уголовное производство начали после заявлений правообладателей торговых марок.
По данным следствия, организатор арендовал складские помещения в Николаевской области, оборудовал там производственные цеха и установил почти 130 единиц оборудования. На нем изготавливали одежду с обозначениями известных брендов, после чего готовую продукцию крупными партиями отправляли на продажу.
Во время первых следственных действий детективы БЭБ обнаружили более 60 тыс. единиц контрафактной одежды. Речь идет о продукции с логотипами известных мировых торговых марок. По результатам экспертизы установлено, что действиями фигурантов правообладателям нанесен ущерб на сумму более 11 млн грн.
Во время повторных обысков в Николаевской и Одесской областях правоохранители обнаружили еще более 360 тыс. единиц продукции. Среди изъятого – спортивная обувь, нижнее белье, головные уборы и другие текстильные изделия с обозначениями торговых марок:
- Reebok;
- Nike;
- New Balance;
- Adidas;
- Puma;
- Salomon;
- Gucci;
- Versace;
- Lacoste;
- Armani;
- Hugo Boss;
- Levi's;
- Columbia;
- Tommy Hilfiger;
- Off-White;
- Calvin Klein и другие.
Общее количество обнаруженной продукции превысило 420 тыс. единиц. В БЭБ отмечают, что стоимость изъятых товаров и оборудования превышает 50 млн грн.
Контрафактную продукцию связывают с поставками в торговые точки в других регионах страны. Одним из направлений сбыта, по данным следствия, был известный промышленный рынок "7-й километр" в Одесской области.
Организатору сообщили о подозрении
Организатору производства сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 229 Уголовного кодекса Украины – незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара или другого объекта права интеллектуальной собственности, если такие действия совершены в крупных размерах или повторно.
Санкция статьи предусматривает штраф от 170 до 255 тыс. грн, а также лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет – дополнительно или без такого наказания.
Сейчас правоохранители устанавливают полный круг лиц, которые могут быть причастны к организации производства и сбыта контрафактной продукции. Оперативное сопровождение по делу осуществляет Департамент оперативно-розыскной деятельности Государственной пограничной службы Украины. Процессуальное руководство обеспечивает Офис Генерального прокурора.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее украинские правоохранители разоблачили сеть АЗС, через которую сбывали суррогатное топливо. "Бодягу" изготавливали в двух регионах страны. У дельцов изъяли вещественные доказательства и имущество почти на 50 млн грн.
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