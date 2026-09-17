Мир держался на накопленных запасах нефти. Запасы исчерпаны.

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Пишут о начале перебоев с топливом во Франции (Макрон требует от правительства полной мобилизации ресурсов).

Далее текст на языке оригинала.

Через здорожчення палива зростає соціальна напруга (а десь протести) в Сирії, Гватемалі, Португалії, Філіппінах.

Вартість галону в Штатах ви напевно бачили – в залежності від штату $4,20–$6,14 за галон.

Запаси в Китаї (другий чарт) дизелю та газоліну найнижчі з 2023 року.

Ціни зростають, інфляція прискорюється, й цей фактор (й всі центробанки кажуть про це) з нами надовго. Навіть завершення війни в Ірані й відновлення всіх потоків не принесе швидке полегшення. Бо потрібно буде ще накопичити витрачені запаси.

Криза наближується. Й єдиний фактор регуляції попиту – ціна, й електрокари (а тут китайці добре підготувались). Тож, 100 грн за літр – це вже факт.

Трамп молодець. Переміг Іран всі 40 разів. В цьому місяці вже двічі. (Я не вірю в хитру гру респів під вибори в Когрес, й красиве разрулювання ситуації до жовтня).