"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

За несколько дней до второго тура выборов президента Украины букмекеры подготовили итоговые котировки. Аналитики указали, что коэффициенты зафиксировались на определенных величинах и серьезных изменений ждать не приходится.

OBOZREVATEL выяснил, на кого ставят украинцы.

Ставки и рейтинги

По данным букмекерской конторы "Фаворит спорт", по состоянию на 17 апреля коэффициент на победу Петра Порошенко составляет – 4,10, тогда как шансы его оппонента, Владимира Зеленского, расцениваются выше – 1,18.

Не сильно отличаются данные и на сайте букмекерской конторы Parimatch. Ставки на второй срок нынешнего президента составляют 5 к 1, а у Зеленского – 1,17.

Скрин из сайта Parimatch

В свою очередь социологические опросы группы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии также выводят рейтинги в пользу Владимира Зеленского.

Так, по данным опроса социологов "Рейтинга" с 12 по 16 апреля, среди тех украинцев, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 72,7% отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 27,3% – за действующего главу государства Петра Порошенко.

По данным КМИС, уровень поддержки Зеленского составляет 72,2%, а Порошенко – 25,4%. Пресс-релиз был опубликован 16 апреля, исследование проводилось с 9 по 14 апреля методом личного интервью.

КМИС

В то же время в СМИ опубликовали результаты еще одного социологического опроса КМИС исходя из которых, разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.

"112 Украина"

В комментарии OBOZREVATEL эти данные подтвердила социолог КМИС Татьяна Песковская: "Это действительно наши данные, у нас очень много проектов идут параллельно, и если заказчик не хочет публиковать эти данные, то, соответственно, мы их и не публикуем. Просто их кто-то "слил" раньше в интернет".

Как выяснилось позже, опрос проводился с 6 по 16 апреля методом телефонного интервью. Позже КМИС выложил пресс-релиз с уточненными данными.

КМИС

Влияние дебатов

Как пояснил OBOZREVATEL букмекер "Фаворит спорт" Максим Шварев, предстоящие дебаты кандидатов в президенты 19 апреля на НСК "Олимпийском" возможно и повлияют на коэффициент, но "процентовка будет некритичной". По данным аналитиков, колебания будут в пределах 0,15-0,25%.

Такое же мнение поддерживают и социологи. В беседе с нами директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что результат второго тура выборов достаточно предсказуем.

"Сейчас каких-то кардинальных изменений мы не то, что не увидим, мы их не ожидаем. Скажем так, результат выборов достаточно предсказуем", – заявил он.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Дебаты не успеют сильно изменить общественное мнение за два дня до второго тура выборов. Надо будет смотреть, но я думаю, что к тому времени уже будет понятно, кто является победителем. И эти дебаты будут проводиться на содержание своего электората", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Также букмекерская контора "Фаворит спорт" предлагает делать ставки на слова, которые обязательно произнесут кандидаты во время полемики.

Оказалось, что во время дебатов обязательно прозвучит фамилия "Свинарчук". Вероятность упоминания бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности почти стопроцентная – коэффициент 1,05.

В первую тройку "обязательных к упоминанию" входят также "Майдан" – 1,10 и "Томос" – 1,12. С высокой долей вероятности можно прогнозировать употребление в выступлениях таких слов, как "Путин", "Янукович" и "агент Кремля".

Также там предлагают выбрать ведущего возможных дебатов. Из числа вероятных кандидатов пока лидирует телеведущий и журналист Павел Казарин – коэффициент 1,10. Из интересных персоналий следует выделить Сергея Притулу, Янину Соколову, Савика Шустера и Александра Дубинского.

Появление Виктора Януковича расценивается специалистами как невероятное – коэффициент 500.

Интересные ставки по дебатам выдвигает и Parimatch, среди которых игрокам предлагают поставить на то, обругает ли один из кандидатов своего оппонента нецензурными словами или выльет ему воду в лицо, кто из кандидатов уйдет еще до окончания дебатов и может ли произойти драка между кандидатами.

Скрин из сайта Parimatch

Поддержка по регионам

Тут данные букмекеров и социологов тоже сходятся. Зеленский является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. На западе у Порошенко больше шансов, но ко второму туру выборов его оппонент практически сравнял рейтинги и там.

Скрин из сайта Parimatch

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!