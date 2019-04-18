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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Светлана Гудкова
Светлана Гудкова
ЖурналистВсе статьи автора

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

6.7тЧитать материал на украинском

За несколько дней до второго тура выборов президента Украины букмекеры подготовили итоговые котировки. Аналитики указали, что коэффициенты зафиксировались на определенных величинах и серьезных изменений ждать не приходится.

OBOZREVATEL выяснил, на кого ставят украинцы.

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Ставки и рейтинги

По данным букмекерской конторы "Фаворит спорт", по состоянию на 17 апреля коэффициент на победу Петра Порошенко составляет – 4,10, тогда как шансы его оппонента, Владимира Зеленского, расцениваются выше – 1,18.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Не сильно отличаются данные и на сайте букмекерской конторы Parimatch. Ставки на второй срок нынешнего президента составляют 5 к 1, а у Зеленского – 1,17.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Скрин из сайта Parimatch

В свою очередь социологические опросы группы "Рейтинг" и Киевского международного института социологии также выводят рейтинги в пользу Владимира Зеленского.

Так, по данным опроса социологов "Рейтинга" с 12 по 16 апреля, среди тех украинцев, кто намерен голосовать во втором туре и определился с выбором, 72,7% отдадут свой голос за Владимира Зеленского, а 27,3% – за действующего главу государства Петра Порошенко.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

По данным КМИС, уровень поддержки Зеленского составляет 72,2%, а Порошенко – 25,4%. Пресс-релиз был опубликован 16 апреля, исследование проводилось с 9 по 14 апреля методом личного интервью.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

КМИС

В то же время в СМИ опубликовали результаты еще одного социологического опроса КМИС исходя из которых, разрыв между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским сократился до 38,1-61,9% соответственно.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

"112 Украина"

В комментарии OBOZREVATEL эти данные подтвердила социолог КМИС Татьяна Песковская: "Это действительно наши данные, у нас очень много проектов идут параллельно, и если заказчик не хочет публиковать эти данные, то, соответственно, мы их и не публикуем. Просто их кто-то "слил" раньше в интернет".

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Как выяснилось позже, опрос проводился с 6 по 16 апреля методом телефонного интервью. Позже КМИС выложил пресс-релиз с уточненными данными.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

КМИС

Влияние дебатов

Как пояснил OBOZREVATEL букмекер "Фаворит спорт" Максим Шварев, предстоящие дебаты кандидатов в президенты 19 апреля на НСК "Олимпийском" возможно и повлияют на коэффициент, но "процентовка будет некритичной". По данным аналитиков, колебания будут в пределах 0,15-0,25%.

Такое же мнение поддерживают и социологи. В беседе с нами директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович заявил, что результат второго тура выборов достаточно предсказуем.

"Сейчас каких-то кардинальных изменений мы не то, что не увидим, мы их не ожидаем. Скажем так, результат выборов достаточно предсказуем", – заявил он.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Дебаты не успеют сильно изменить общественное мнение за два дня до второго тура выборов. Надо будет смотреть, но я думаю, что к тому времени уже будет понятно, кто является победителем. И эти дебаты будут проводиться на содержание своего электората", – сказал в комментарии OBOZREVATEL директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Также букмекерская контора "Фаворит спорт" предлагает делать ставки на слова, которые обязательно произнесут кандидаты во время полемики.

Оказалось, что во время дебатов обязательно прозвучит фамилия "Свинарчук". Вероятность упоминания бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности почти стопроцентная – коэффициент 1,05.

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В первую тройку "обязательных к упоминанию" входят также "Майдан" – 1,10 и "Томос" – 1,12. С высокой долей вероятности можно прогнозировать употребление в выступлениях таких слов, как "Путин", "Янукович" и "агент Кремля".

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Также там предлагают выбрать ведущего возможных дебатов. Из числа вероятных кандидатов пока лидирует телеведущий и журналист Павел Казарин – коэффициент 1,10. Из интересных персоналий следует выделить Сергея Притулу, Янину Соколову, Савика Шустера и Александра Дубинского.

Появление Виктора Януковича расценивается специалистами как невероятное – коэффициент 500.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Интересные ставки по дебатам выдвигает и Parimatch, среди которых игрокам предлагают поставить на то, обругает ли один из кандидатов своего оппонента нецензурными словами или выльет ему воду в лицо, кто из кандидатов уйдет еще до окончания дебатов и может ли произойти драка между кандидатами.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Скрин из сайта Parimatch

Поддержка по регионам

Тут данные букмекеров и социологов тоже сходятся. Зеленский является лидером среди жителей востока, юга и центра Украины. На западе у Порошенко больше шансов, но ко второму туру выборов его оппонент практически сравнял рейтинги и там.

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

Скрин из сайта Parimatch

"Схватка" Зеленского и Порошенко: букмекеры и социологи определились с победителем

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Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Тег
Выборы 2019
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Комментарии
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Eangert Tim
Eangert Tim
Ноги не несуть до хати, Де всi свари за дебати. Де дружина з iї мати Не дають спiвiснувати. Жiнка стала ображати, В харчуваннi вiдмовляти. Ще й лягла окремо спати, Бо в нас рiзнi кандидати. Намагалась залякати - Шлюб негайно скасувати. Та, шановнi ж кандидати, Хоч лупатi, хоч пархатi, Виходiть на тi дебати. Бо народу зась чекати. Вiн побачить, має знати Хто кого буде «дебати», Кому Ненькой керувати. За кого голосувати... Та менi ж тепер начхати На тi чортови дебати. Зможе хтось пораду дати, Як родину врятувати?
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Все буде,ПАРАША СВИНАРЧУКІВ!(ПАРАШОБОТАМ не читать!Бо ПУКАНИ можуть не витримать!)!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Федоров Алекс, Іди ,до ГУНДЯЇВА ,в дупло !
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1
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Федоров Алекс
Федоров Алекс
Ибн Хабибулин, Верно , много порохоботов кинулись переобуваться . А подрыв пуканов -- как при взрывах в Калиновке и Балаклее . ( Кстати ! Разве ваша фамилия согласно русского языка не должна писаться через 2"Л" ? Правильно -- Хабибуллин . ) ну то такое , к делу не относится .
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1
Ferat Bey
Ferat Bey
Последние новости какие? Украинцы херят своё национальное государство, турки херят своё национальное государство, британцы херят своё национальное государство… Но зато Израиль объявляет себя национальным еврейским государством, а Россия успешно строит «русский мир» на просторах бывшего СССР и даже во всём мире. Евреи и русские – вот ВЕЧНЫЕ спасители всех от всех и ВЕЧНЫЕ страдальцы, которым все остальные нации и народы Земли должны смотреть в рот ВЕЧНО согласно ВЕЧНОМУ «Нюрнбергскому процессу».
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Ferat Bey, должни всі смотрєть в УСРАІЛЬСЬКЕ ОЧКО! Нюрбенський процес панімаєш!
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Ибн Хабибулин
Ибн Хабибулин
Беріть всі приклад в УСРАІЛЯ ! Уа товаісчі! Уа!
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