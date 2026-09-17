Хватит нас дурить! О "ФОПах" и НАПК

Я регулярно знакомлюсь с результатами проверок деклараций, проводимых НАПК, и отчетами антикоррупционных общественных организаций, и каждый раз удивляюсь, насколько легко сегодня обойти государственный контроль.

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Условия устроены так, что если у тебя есть коррупционные риски и тебе нужно "законно" объяснить происхождение средств, путь открыт: зарегистрировал на жену ФОП на едином налоге – и получай себе хоть по миллиону гривен в месяц "в белую".

Упрощенная система налогообложения теоретически создана для поддержки малого бизнеса, а на практике она превратилась в налоговый офшор внутри страны и удобное прикрытие для чиновников.

Сейчас объясню подробно.

ФОП на едином налоге могут аккумулировать миллионные поступления, и все это будет считаться легальным семейным доходом, который в будущем объяснит покупку элитных квартир, коммерческой недвижимости или дорогих автомобилей.

Казалось бы, ситуация должна регулироваться следующей логикой: если член семьи действительно ведет предпринимательскую деятельность, его доходы должны отражаться в декларации в виде "чистого" дохода. То есть то, что теоретически можно потратить на квартиры, машины, путешествия и т. д.

В действующих правилах кроется фундаментальный абсурд. Чистая прибыль ФОП, который, например, занимается продажей напитков и получил на счета за год 10 миллионов гривен, может составлять лишь около миллиона. Ведь реальный бизнес требует огромных затрат: выплаты заработной платы работникам, закупки сырья, логистики, налогов, аренды помещений и оборудования.

То есть "миллионер" на бумаге в финансовой отчетности на самом деле может быть скромным предпринимателем с минимальным реальным доходом. Однако НАПК во время проверок берет не чистую прибыль, а учитывает весь валовой доход, прошедший через счета такого ФОПа. Возникает закономерный вопрос: как после этого можно доверять подобным проверкам и официальным выводам?

Я не ставлю целью указывать пальцем на конкретных людей или обвинять кого-то бездоказательно. Однако несколько характерных примеров идеально иллюстрируют весь абсурд действующей системы.

Открываю реестр НАПК – только за прошлый год в более чем 1,6 тысячи деклараций прокуроров указаны доходы от предпринимательской деятельности. Абсолютное большинство из них – это именно ФОП, оформленные на родственников. И это только декларации прокуроров.

Взял для примера декларацию прокурора одной из областных прокуратур. Он указал доход супруги как ФОП в размере около 4 млн грн. Сумма достаточная, чтобы в будущем объяснить, например, покупку элитного автомобиля.

Но я сделал следующий шаг – открыл реестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей. Оказывается, у супруги прокурора основной КВЭД – "Деятельность ресторанов, предоставление услуг мобильного питания". Любой, кто хоть немного разбирается в специфике этого бизнеса, знает реальную маржу. Сколько остается "чистой прибыли" из 4млн грн оборота за год? Я хорошо знаю этот бизнес и не удивлюсь, если жена прокурора вообще работает в убыток.

Еще раз обращу внимание: я ни в чем не обвиняю этого прокурора, правила создавал не он. Но этот абсурд нужно исправлять.

Я знаю много чиновников, у которых после назначения на важную должность жена внезапно зарегистрировала индивидуального предпринимателя и стремительно "разбогатела". Некоторые из этих чиновников уже являются фигурантами громких уголовных дел НАБУ. Нарушения можно было бы заметить раньше, если бы миллионные расходы таких чиновников не прикрывались "доходом ФОП".

Поэтому возникает логичный вопрос: кому было выгодно создавать такую конструкцию, которая позволяет власть имущим официально "нарисовывать" себе баснословное семейное состояние с помощью простых схем?

Возможно, НАПК хотя бы в отношении чиновников должна вести учет по-другому?

Существование ФОП на едином налоге в таком неконтролируемом формате – это огромная налоговая дыра и лазейка, которой годами пользуются отнюдь не мелкие предприниматели, а профессиональные схемисты и те, кто стремится уклониться от налогообложения. А теперь ФЛП используются еще и для прикрытия от НАПК и борцов с коррупцией. Пора называть вещи своими именами и начинать наводить порядок.

Можно начать хотя бы с прозрачности и справедливости финансового контроля.

А вообще, раз я уже заговорил о декларациях, не пора ли нам, как это делают в Европе и США, ввести налоговое декларирование для всех граждан? Напомню о ст. 67 Конституции Украины:

"Каждый обязан уплачивать налоги и сборы в порядке и размерах, установленных законом. Все граждане ежегодно подают в налоговые инспекции по месту жительства декларации о своём имущественном положении и доходах за прошлый год в порядке, установленном законом".

Хватит популизма. И хватит нас обманывать.

Посмотрите, что происходит с решением об отмене льготы по налогообложению посылок стоимостью до 150 евро? Эти рассказы о дешевых "носках из Китая", которые заказывают украинцы, – это чистый популизм, цель которого – защитить небольшую часть теневиков, которые, пользуясь льготой, ввозят в страну без налогообложения большое количество хлама из Китая. Я за украинских производителей. Если они платят НДС, то НДС должны платить и с китайского товара, который ввозят к нам.

И я за честное декларирование. Давайте все учиться жить по правилам.

Нам нужно действовать очень быстро. Без порядка мы не построим сильную и безопасную страну и не станем частью Евросоюза.