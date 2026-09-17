США готовы одобрить передачу Украине ракет для Patriot из Германии: о каком количестве идет речь

Соединенные Штаты Америки предварительно согласны на поставку Украине немецких ракет для ЗРК Patriot. Боеприпасы будет отправлять Берлин, а Вашингтону нужно лишь дать добро на реекспорт разработанного в США вооружения.

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Согласно информации Государственного департамента США, речь идет лишь о 10 ракетах MIM-104E, стоимость которых – 29,6 миллиона долларов. Соответствующий протокол опубликован на портале Congressional Record.

В Госдепе добавили, что "Украина стремится приобрести эти системы для укрепления своего потенциала противовоздушной обороны" и она "уже обладает боеприпасами того же типа".

"Правительство Соединенных Штатов готово санкционировать эту передачу с учетом политических, военных и экономических факторов, а также вопросов прав человека и контроля над вооружениями", – указали чиновники.

Поставка будет осуществлена сразу после истечения срока уведомления Конгресса, который получил этот документ 14 августа. Обычно речь идет о 15 днях или конце августа, если законодатели не выскажутся против сделки.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно СМИ заявили, что несколько ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot украинским воинам может передать Польша. Точное количество боеприпасов польская сторона не разглашает, однако известно, что их будет немного. Варшава обсуждает предоставление таких ракет с союзниками по НАТО, в частности с США.

– Президент Владимир Зеленский сообщал, что нашей стране требуется не менее 100 ракет к Patriot ежемесячно, чтобы уверенно отражать российские атаки.

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