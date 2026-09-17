Украинцам массово продают контрафакт: почти 100% электроных сигарет нелегальные

Практически весь рынок одноразовых устройств для курения электронных сигарет и отдельных типов pod-систем в Украине – нелегальный. По оценкам аналитиков, доля продукции с признаками нелегальности там приближается к 100%. При этом большинство такой продукции реализуется офлайн – т.е., в магазинах и киосках.

Видео дня

Об этом говорится в материале Telegraf. Его авторы отмечают:

75% пользователей покупают электронные сигареты и жидкости офлайн.

Через интернет – всего около 25%.

"Это разрушает удобное объяснение, что нелегальный вейп-рынок спрятался в нише, куда государству якобы трудно дотянуться – в Telegram, на закрытых сайтах или других цифровых каналах, которые сложно контролировать. Нет. Три из четырех покупателей идут за товаром в физическую точку продаж в ближайшем киоске, супермаркете или ТРЦ", – констатируют аналитики.

Более того, подчеркивают они, сразу 93,3% продукции, которой пользуются опрошенные потребители, "имеет те или иные признаки несоответствия законодательству". Речь, в частности, идет о:

запрещенных ароматизаторах;

одноразовых устройствах или картриджах с объемом выше допустимого;

концентрации никотина выше установленного предела;

отсутствии должной акцизной маркировки;

незаконной продаже компонентов для изготовления жидкостей;

бесплатном распространение никотина;

иностранной маркировке и предупреждении, не отвечающие украинским требованиям.

"Именно поэтому вопрос об эффективности контроля становится особенно неудобным. Если продукция с признаками нарушения законодательства составляет более 93%, а основной канал ее сбыта – офлайн, то это означает, что государство годами не может или не хочет прекратить открытую продажу товара, который само запретило", – резюмировали специалисты.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине пользователями электронных сигарет сегодня являются от 14,3% до 24% всех курильщиков. За несколько лет сегмент электронных сигарет превратился в массовый "химический мейнстрим", который к тому же полностью держится на запрещенных фруктовых и сладких ароматизаторах.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!