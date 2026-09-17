Украинских героев не выбирают голосованием или конкурсом. Ими становятся снизу – благодаря признанию и памяти людей.

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Українці надто довго не мали власної держави, тому наші герої жили не у пам’ятниках, а у піснях, історіях і легендах – часто всупереч політиці окупантів, які намагалися нав’язати нам своїх.

Бандера став героєм не через указ Ющенка і не перестав ним бути після його скасування судом. Його ім’я стало символом задовго до незалежності: після Варшавського процесу 1935–1936 років про нього співали пісні, а десятиліття радянської дискредитації цього не змінили. Навіть у часи застою "Черемшину" переспівували: "Знов Бандери голос чути в лісі".

Тому тиснути на українську владу з вимогою визначати, хто може бути нашим героєм, – безглуздо. Героїв не призначають указами і не скасовують судами. Тим паче – вимогами з-за кордону.