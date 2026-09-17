Блог | Удар по Москве из Вашингтона: Конгресс принял законопроект Грэма с санкциями против России и Ирана
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Конгресс окончательно одобрил законопроект Линдси Грэма о введении санкций против России и Ирана. "За" – 262 голоса, "против" – 159. Теперь, после успешного голосования в Палате представителей, документ поступает на подпись президенту. Ожидается, что Трамп его подпишет. Это первый проукраинский законопроект, который Конгресс полностью принял за последние два года.
Среди тех, кто голосовал "за", – 203 республиканца, 58 демократов и 1 независимый. Руководство Демократической партии выступало в жесткой оппозиции к законопроекту из-за тарифов и других моментов, о которых я писал в предыдущем посте. Поэтому 58 голосов от демократов – это значительно больше, чем многие надеялись.
Часть конгрессменов до последнего не могла определиться, отдавать ли свой голос. Некоторые колебались еще утром перед голосованием. Мне известно как минимум о нескольких случаях, когда их удалось окончательно убедить в ходе личных встреч с избирателями, которые на этой неделе приехали в Вашингтон, чтобы выступить в поддержку санкций. Хотя, конечно, неустанная работа велась в течение нескольких недель, и к ней публично и непублично присоединились многие люди.
О самом законопроекте много мнений. Текст не идеален и в нем есть недостатки. Вопрос в том, в какой мере Трамп воспользуется предоставленными ему полномочиями. Но так или иначе, это дает Белому дому дополнительные инструменты экономического давления на Москву и тех, кто импортирует российские энергоносители, а Конгрессу – дополнительные рычаги влияния на администрацию. В итоге – это хорошие новости для Украины и плохие – для России.
Как сказал конгрессмен-демократ Стэни Гойер: "Если мы не сможем принять этот законопроект, в Кремле будет радость, а в Киеве – слезы". Я не согласен с президентом, но я категорически согласен с тем, что нужно четко заявить России: "Вы не сможете продолжать свои действия безнаказанно". Это – антироссийский и проукраинский законопроект. Пора его принять!"