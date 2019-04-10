Порошенко сделал Зеленскому новое предложение: первые подробности

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику, кандидату на президентский пост Владимиру Зеленскому, встретиться на дебатах и 14, и 19 апреля.

Первая встреча должна пройти на НСК "Олимпийский", а вторая – в студии "Суспильного" телеканала. Эту информацию на брифинге 10 апреля озвучил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Украинская правда".

"19 апреля мы точно знаем, что в графике Порошенко в 20:00 он будет на "Суспильном телевидении". И он там точно будет, потому что участие в таких дебатах во втором туре четко требует закон "Про выборы президента Украины", – пояснил Медведев.

Он подчеркнул, что на НСК "Олимпийский" президент прибудет 14 апреля в 14:14.

"И еще раз настойчиво повторяю свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать, прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегию развития Украины", – заявил Медведев.

Причем в штабе Порошенко отметили, что готовы прийти на дебаты на стадионе и 19 апреля, как предложили у Зеленского.

"Но его приглашение не должно совпадать с тем временем, когда закон требует от кандидатов быть на дебатах на "Суспильном" телевидении", – добавил представитель президента.

Как писал OBOZREVATEL:

кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

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8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

в пресс-службе "Олимпийского" сообщили, что представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского — на 19 апреля.

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