МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

Порошенко сделал Зеленскому новое предложение: первые подробности

11тЧитать материал на украинском

Президент Украины Петр Порошенко предложил своему сопернику, кандидату на президентский пост Владимиру Зеленскому, встретиться на дебатах и 14, и 19 апреля.

Первая встреча должна пройти на НСК "Олимпийский", а вторая – в студии "Суспильного" телеканала. Эту информацию на брифинге 10 апреля озвучил спикер штаба Порошенко Олег Медведев, пишет "Украинская правда".

"19 апреля мы точно знаем, что в графике Порошенко в 20:00 он будет на "Суспильном телевидении". И он там точно будет, потому что участие в таких дебатах во втором туре четко требует закон "Про выборы президента Украины", – пояснил Медведев.

Новости
Дебаты Порошенко vs Зеленский: ЦИК и "Суспільне" поставили точку

Он подчеркнул, что на НСК "Олимпийский" президент прибудет 14 апреля в 14:14.

Порошенко сделал Зеленскому новое предложение: первые подробности

"И еще раз настойчиво повторяю свое приглашение к Зеленскому не бояться дебатов, не избегать, прийти и за неделю до выборов в прямой трансляции, на глазах у всего общества раскрыть свою неизвестную позицию по актуальным вопросам, стратегию развития Украины", – заявил Медведев.

Причем в штабе Порошенко отметили, что готовы прийти на дебаты на стадионе и 19 апреля, как предложили у Зеленского.

"Но его приглашение не должно совпадать с тем временем, когда закон требует от кандидатов быть на дебатах на "Суспильном" телевидении", – добавил представитель президента.

Как писал OBOZREVATEL:

  • кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".

  • Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.

  • Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 на стадионе получила мощный отклик в соцсетях.

  • Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов.

  • 8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".

  • в пресс-службе "Олимпийского" сообщили, что представитель действующего главы государства Петра Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а представитель Зеленского — на 19 апреля.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Место
Украина
Поделиться в Facebook
7
Комментарии
16
8
Смешно
21
Интересно
5
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Belov Тима
Belov Тима
Я к примеру был в Ато,а где эти продажные потцы из нац дружин???,бегают за Порошенко??!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
На словах нацболы (нацдружины) патриоты Украины и носятся с лозунгами "Петя - беги", а сами делают все против целостности и независимости Украины а их ВАЗеленский бегает от прямых вопросов и прячется от прямых контактов с избирателями без поддержки суфлеров и выступающих от его имени политтехнологов!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
Почему написал ИХ ВАЗеленского, да потому что на словах они "нейтральны" а на деле все их действия именно в его поддержку!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Ильенко Александр
Ильенко Александр
Нет...почему же? Прикалываться Вовка умеет. А по сути ? Для этого у него кукловоды.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Tanchik Vitaly
Tanchik Vitaly
Ильенко Александр, К сожалению только прикалываться ВАЗеленский и умеет, и более всего он приколется с тех, кто за него голосовал и будет голосовать. Остальные и так поняли его гнилую сущность!
Показать комментарий полностью
Ответить
4
0

Блоги / мнения