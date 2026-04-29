Предложил перемирие на 9 мая: Путин полтора часа по телефону рассказывал Трампу свою версию войны с Украиной

29 апреля российский диктатор Владимир Путин и президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Кремлевский главарь заявил, что готов объявить перемирие 9 мая.

Разговор длился полтора часа. Об этом сообщил бывший посол РФ в США Юрий Ушаков.

Во время разговора Путин отметил, что Россия готова к временному прекращению огня на время так называемого Дня победы. Трамп, со своей стороны, поддержал предложение.

Во время переговоров кремлевский главарь рассказывал американскому президенту свою версию событий российско-украинской войны. Например, он сообщил, что с начала 2025 года Россия передала Украине более 20 тысяч тел погибших, зато получила чуть более 500 тел.

Отдельно Путин описал ситуацию на фронте. По его словам, российские войска продвигаются вперед. Он добавил, что Россия достигнет целей так называемой "специальной военной операции", однако, все же, отдает предпочтение переговорам.

Кроме того диктатор поддержал Трампа на фоне покушения и осудил нападение. Также политики обсудили ситуацию на Ближнем Востоке: Трамп поделился своими оценками, а Путин заявил, что наземная операция против Ирана неприемлема и опасна.

Также, они обсудили перспективы совместных проектов в сфере экономики и энергетики. Путин также передал поздравления Мелании Трамп с днем рождения и отметил ее роль в воссоединении российских и украинских детей с семьями.

В конце разговора Путин и Трамп договорились поддерживать дальнейшие контакты как лично, так и через своих помощников.

Напомним, президент США Дональд Трамп утверждает, что поддерживает связь как с украинским коллегой Владимиром Зеленским, так и с кремлевским диктатором Владимиром Путиным. Вашингтон продолжает работу над урегулированием российско-украинской войны.

Также OBOZ.UA сообщал, Дональд Трамп намерен пригласить российского диктатора, главаря Кремля Владимира Путина на саммит лидеров G20. Встреча "Большой двадцатки" в этом году состоится в декабре в Майами, США, на гольф-курорте американского лидера.

