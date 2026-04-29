В Украину могли завезти опасные желейные конфеты из Нидерландов: что в них обнаружили

В Украину могли попасть опасные пищевые продукты – желейные жевательные конфеты, в составе которых зафиксировано дельта-9-ТГК (тетрагидроканнабинол). Это основной психоактивный компонент, содержащийся в растении каннабис (марихуане). Это вещество, оборот которого ограничен, и его наличие в пищевых продуктах недопустимо.

Об этом предупредили территориальные громады в нескольких регионах (Цуманская, Долинская, Белозерская громады) ,ссылаясь на Госпродпотребслужбу. По состоянию на вечер 29 апреля на официальных ресурсах Госпродпотребслужбы информация уже отсутствует.

Впрочем, предупреждение Госпродпотребслужбы действительно существовало. Соответствующий релиз до сих пор отображается в Google поиске, но, похоже, веб-страница удалена.

OBOZ.UA также удалось найти документ Покровского районного управления Госпродпотребслужбы. В нем говорится, что продавцы, которые обнаружили опасную продукцию должны изъять ее из обращения и сообщить компетентный орган.

О каких конфетах идет речь

На вид опасная продукция – желейные мишки красного цвета. На упаковке указано, что в "конфетах" есть содержание CBD – непсихоактивное соединение, которое получают из каннабиса.

Продукция якобы была обнаружена в торговых сетях на территории, подконтрольной Госпродпотребслужбе в Хмельницкой области. По имеющейся информации "желейки" реализовывались через интернет-ресурсы.

Эта продукция была импортирована из Нидерландов, страна назначения – Чехия, службы которой и сообщили об опасной партии. Однако, согласно документу RASFF (европейской системы быстрого оповещения о пищевых продуктах и кормах) продукция могла попасть в Украину.

Государственные органы предупреждают: не покупать и не употреблять указанную продукцию. Потребителям в случае обнаружения этой продукции в продаже необходимо обращаться в Госпотребслужбу. Звонить нужно в свое территориальное отделение, список контактов – по ссылке.

