'Надо, чтобы Беларусь не была втянута в войну': Зеленский призвал давить на Россию для уменьшения агрессии. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нельзя допустить, чтобы Россия втянула Беларусь в войну. Он отметил, что новый украинский санкционный пакет – в том числе в отношении субъектов из Беларуси – это сигнал многим нашим партнерам.

Видео дня

Он указал, на что стоит давить, что уменьшать уровень этой войны и ее интенсивность. Об этом Зеленский сказал в среду, 29 апреля, в вечернем видеообращении.

"Россия не имеет доброй воли, ее надо принуждать к тем или иным шагам, которые нужны для уменьшения агрессии, и пусть они уже потом это называют своими "жестами доброй воли". Надо, чтобы Беларусь не была втянута в войну. Надо, чтобы не было операций против других европейских стран. Надо, чтобы в этой войне России против Украины был мир достойный. Спасибо всем, кто воюет и работает, чтобы у Украины было именно такое будущее", – подчеркнул он.

Что еще сказал Зеленский

Глава государства заслушал важные доклады Службы безопасности Украины и военных о применении украинских дронов – дальнобойные санкции Украины.

"Уровень уже больше, дистанция уже больше. Полторы тысячи километров – не новость. Я благодарен всем нашим воинам Службы безопасности и Вооруженным Силам, нашим разведкам, которые задействованы, за эту меткость", – сказал президент.

Нефтяная отрасль России, ее военная логистика и производство – все это вполне законные и справедливые направления наших дальнобойных санкций. Важно, что украинские воины применяют нашу силу и в отношении предприятий России, которые делают управляемые авиабомбы

"Противодействие российской военной авиации, противодействие их военной промышленности, давление на базу компонентов через ограничение схем поставок, и, конечно, – наши дроны, наши ракеты. Уже фиксируем на части фронта уменьшение количества применения управляемых авиабомб. Утвердил сегодня и новые наши операции: если Россия не хочет дипломатии, должно быть к дипломатии принуждение. Министерство обороны Украины обеспечивает необходимые поставки", – отметил Зеленский.

Провел он разговоры и с внешней разведкой. Украина имеет четкие доказательства того, что Россия считает конкретной угрозой для себя нашу работу по экспорту оружия и двусторонних договоренностях по безопасности. Политическое руководство Российской Федерации ставит задачу сорвать доступ Украины к таким новым инвестициям в оборонную отрасль.

"Мы будем этому противодействовать. Украинский национальный интерес – выходить на прямую работу по безопасности со всеми теми регионами, с теми странами, которые реально сильны и могут обеспечить долгосрочные соглашения: финансовые, также по совместным производствам оружия и поставки энергоресурсов в Украину. Это должно быть постоянной и взаимной выгодой для Украины и для наших партнеров.

Конечно, особенно раздражают россиян наши контакты на Ближнем Востоке и в Заливе. Мы об этом знаем. Мы знаем также и о сложном отношении к этому других наших партнеров, которые хотели бы умалить самостоятельность нашего государства. Мы считаем это их ошибкой. Мы будем обеспечивать национальные интересы Украины так, как это нужно нашему государству", – заверил гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина ввела новые санкции против лиц, причастных к похищению украинских детей с временно оккупированных территорий, а также против 23 судов российского теневого флота, которые Россия использует для нефтяного экспорта. Государство также готовит еще один важный санкционный пакет и работает над синхронизацией ограничений с международными партнерами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!