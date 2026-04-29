Я обычно не комментирую темы геополитики или чего-то подобного. Для этого есть много тех, кто действительно разбирается в этих вопросах, а также много местных сумасшедших, которые все могут объяснить если не ротшильдами с рокфеллерами, то мультимерными шахматными партиями. Но в течение последних недель почему-то очень часто всплывал вопрос о том, что будет с ОАЭ после войны в Персидском заливе (ведь ОАЭ превратились в последние годы в новый центр концентрации финансовых и бизнес-ресурсов стран Восточной Европы и не только), поэтому напишу пару слов о моем мнении по этому поводу.

Прежде всего, поступления от экспорта нефти ОАЭ относительно сильно пострадали от войны в Персидском заливе. В отличие от той же Саудовской Аравии, которая сейчас получает большие экспортные доходы, несмотря на уменьшенный физический объем экспорта нефти, ОАЭ имеют ограниченные альтернативные пути экспорта, кроме танкерами через Ормузский пролив.

Во-вторых, в отличие от других стран Персидского залива, ОАЭ добились уровня диверсификации экономики, который является нехарактерным для государства-петрократии. Для меня было сюрпризом, что в 2025 году доля нефтегазовых доходов в экономике ОАЭ составляла только 30 процентов, а все остальное было сферой услуг или (в значительно меньшей степени) промышленным производством.

Сфера услуг состояла из транспортных услуг (Emirates, Etihad и другие, меньшие по размеру авиакомпании плюс огромный портовый бизнес), туризма, финансовых услуг и строительства, как жилищного так и капитального.

В-третьих, во время войны Эмираты заняли наиболее агрессивную позицию к Ирану – за исключением США и Израиля они были единственной страной, которая не только оборонялась от нападений Ирана, но и посылала свои милитарные активы на территорию Ирана – есть несколько фотоподтверждений сбития больших китайских БПЛА, которые стоят на вооружении только ОАЭ, над территорией Ирана или рядом с ней.

Вместе с тем Эмираты являются наиболее уязвимыми для Ирана после войны. Потому что расположены очень близко к Ирану (ближе них – только Оман) и сама структура их экономики очень уязвима для мести Ирана. Потому что для того, чтобы нанести существенный вред экономике ОАЭ, Ирану нужно только одно – время от времени перекрывать возможность аэропортов Эмиратов принимать рейсы, а для этого не нужно чего-то более выдающегося, чем несколько Шахедов в направлении аэропорта, даже если они в конце концов будут перехвачены, потому что из соображений безопасности в таком случае нужно закрывать воздушное пространство над аэропортом и отменять или переносить рейсы. Потому что вся собственно сервисная составляющая экономики ОАЭ зависит от возможности туда долететь.

Закрытый (или работающий неритмично) аэропорт приведет к тому, что добраться до ОАЭ может стать проблемой. А если это становится проблемой, то очень большая часть экономики ОАЭ будет поражена и неизвестно когда сможет полностью восстановиться. Потому что ни туристы не прилетят (потому что прилететь или трудно, или невозможно и поэтому я лучше полечу куда-то еще, куда самолеты по расписанию летают), ни финансовый центр не будет нормально работать (потому что если я не могу добраться до банка, где лежат мои сбережения, то я лучше переведу их куда-то в Швейцарию, куда хотя бы поездом можно добраться), ни транзитный трафик не будет приносить достаточно денег (потому что люди из Азии и Океании будут лететь в Европу через Сингапур, Куала-Лумпур или Бангкок, которые не перекрываются, потому что нет дроновых атак), ни бум строительства не будет (потому что как же я буду вкладывать деньги в то, чтобы купить квартиру на каком-то очень высоком этаже небоскреба с красивым видом на Персидский залив, если и Персидский залив не очень хочется видеть, и прилететь что-то может с той стороны, и неизвестно могу ли я вообще нормально долететь до своей квартиры, которую купил за бешеные деньги).

То есть все остальные экономики Залива имеют шанс восстановиться относительно быстро, потому что гораздо больше зависят от нефтегазовых доходов. Все, что им потребуется для восстановления, – это более-менее устойчивый режим прохода через Ормузский пролив, пока они все будут строить трубопроводы в разные стороны. В случае же ОАЭ кризис может быть гораздо более системным и долгим.