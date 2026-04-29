'Кажется, у Зеленского было несколько карт на руках': конгрессмен-демократ заявил Гегсету, что Украина побеждает Россию. Видео

Сейчас Украина побеждает Россию в войне. Позиции президента Владимира Зеленского сильнее, чем это ранее считалось. Кроме того, Украина противостоит "жестокой, угнетающей, принудительной диктатуре".

Об этом, во время слушаний в Конгрессе, заявил конгрессмен Адам Смит. Он отметил, что США "расстилают красную дорожку" для кремлевского главаря Владимира Путина и недооценивают позицию Украины.

"Мы здесь, мы расстилаем красную дорожку для Владимира Путина. Мы преуменьшаем и оскорбляем президента Зеленского в Белом доме. У него нет карт, правда? Ну, вот мы через год после того. Кажется, у него было несколько карт на руках, потому что Украина на самом деле побеждает Россию", – подчеркнул он.

Напомним, король Великобритании Чарльз III во время выступления в Конгрессе США призвал союзников сохранить единство и решимость в поддержке Украины. Он подчеркнул, что нынешняя война в Европе, которую развязала Россия, требует такой же решимости, которую Запад демонстрировал в самые сложные исторические моменты.

