Порошенко зробив Зеленському нову пропозицію: перші подробиці

Президент України Петро Порошенко запропонував своєму супернику, кандидату на президентську посаду Володимиру Зеленському, зустрітися на дебатах і 14, і 19 квітня.

Перша зустріч має відбутися на НСК "Олімпійський", а друга — у студії "Суспільного" телеканалу. Цю інформацію на брифінгу 10 квітня озвучив спікер штабу Порошенка Олег Медведєв, пише "Українська правда".

"19 квітня ми точно знаємо, що у графіку Порошенка о 20:00 він буде на "Суспільному телебаченні". І він там точно буде, бо участь у таких дебатах у другому турі чітко вимагає закон "Про вибори президента України", — пояснив Медведєв.

Він наголосив, що на НСК "Олімпійський" президент прибуде 14 квітня о 14:14.

"І ще раз наполегливо повторюю своє запрошення до Зеленського не боятися дебатів, не уникати, прийти і за тиждень до виборів у прямій трансляції, на очах в усього суспільства розкрити свою невідому позицію з актуальних питань, стратегію розвитку України", — заявив Медведєв.

Також у штабі Порошенка зазначили, що готові прийти на дебати на стадіоні і 19 квітня, як запропонували у Зеленського.

"Але його запрошення не повинне збігатися з тим часом, коли закон вимагає від кандидатів бути на дебатах на "Суспільному" телебаченні", — додав представник президента.

У свою чергу, політичний консультант Зеленського Дмитро Разумков заявив, що кандидат у президенти готується до дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Крім того, він зазначив, що Зеленський відмовляється здавати аналізи VADA 10 квітня.

Як писав OBOZREVATEL:

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".

Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.

Порошенку і Зеленському запропонували нове місце для дебатів.

8 квітня Зеленський відмовився від дебатів у телестудії і продовжив наполягати на їхньому проведенні на НСК "Олімпійський".

У прес-службі "Олімпійського" повідомили, що представник чинного голови держави Петра Порошенка надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а представник Зеленського — на 19 квітня.

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