'Форсируют' не только Тису: в ГПСУ рассказали, где и как нарушители пытаются пересечь границу

Сейчас не только река Тиса является ключевым местом незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Увеличилось количество желающих покинуть Украину и по реке Днестр.

Видео дня

Об этом в интервью "Укринформу" сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко. По его словам, с начала полномасштабного вторжения России было задержано почти 70 тыс. граждан, которые незаконно хотели покинуть Украину.

Нарушители чаще выбирают Днестр вместо Тисы

"Хочу отметить, что за последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр", – отметил Демченко отвечая на вопрос, где больше всего нарушители пытаются пересечь границу.

Представитель ГПСУ проинформировал, что во время подобных попыток нарушители нередко используют не только гидрокостюмы, но и акваскутеры – устройства, которые тянут человека в воде и позволяют ему двигаться значительно быстрее.

То есть, подчеркнул он, человек держится за акваскутер и может передвигаться под водой, уменьшая свою заметность.

"С февраля 2022-го года было задержано на границе 67 000 человек, которые пытались незаконно пересечь границу", – отметил Демченко.

В ответ на вопрос о приоритетности Тисы как маршрута нарушителей он отметил, что попытки ее пересечения продолжаются до сих пор.

"Тису нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр пока начал пользоваться увеличенным "спросом", – резюмировал представитель ГПСУ.

Напомним, ранее Демченко рассказывал, что с начала этого года было задержано более 500 нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу. Большинство таких попыток фиксировалось на границе с Румынией, а также с Молдовой. Он добавил, что организаторы преступных схем могут находиться не только в приграничье, но и по всей Украине и даже за рубежом.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что спикер ГПСУ также сообщал, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники фиксировали более 70 смертей при попытках незаконного пересечения границы. Чаще всего случаи гибели фиксировались на речных участках.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!