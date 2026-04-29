Мудрик официально получил максимальное наказание за допинг. Все подробности

Украинский вингер "Челси" Михаил Мудрик дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил, пишет TalkSport. 25-летний уроженец Краснограда, уже подал апелляцию и пытается добиться отмены или сокращения срока наказания.

Футбольная ассоциация Англии максимально отстранила Мудрика после положительной допинг-пробы, взятой в 2024 году. В организме игрока обнаружили мельдоний во время выступлений за сборную Украины.

В декабре 2024 года футболист был временно отстранен, а позже, после анализа пробы B, ему официально предъявили обвинение. Полная дисквалификация запрещает ему тренироваться с "Челси", из-за чего он использует инфраструктуру любительского клуба "Аксбридж".

При этом долгосрочный договор между сторонами остается в силе и действует до 2031 года. Также игрок включен в заявку "Челси" на сезон-2025/2026, несмотря на то, что не участвует в официальных матчах.

Игрок отрицает нарушение и обратился в Спортивный арбитражный суд. Документы по делу были поданы 25 февраля 2026 года.

"Стороны в настоящее время обмениваются письменными документами, а дата слушания еще не назначена. Мудрик надеется либо добиться полного оправдания в CAS, либо, в худшем случае, сократить срок наказания", - сообщил подробности в соцсети Х журналист Бен Джейкобс.

Отмечается, что при сокращении дисквалификации, как это ранее произошло с Полем Погба, срок может быть уменьшен до 18 месяцев или двух лет. В таком случае с учетом уже отбытого времени Мудрик теоретически сможет вернуться на поле раньше.

Если апелляция будет отклонена, отстранение продлится до 2028 года, что ставит под угрозу дальнейшую карьеру игрока. Клуб "Челси" отказался от комментариев по ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик перешел в "Челси" в 2023 году за 70 млн евро плюс 30 млн евро бонусами.

