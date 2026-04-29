В своем выступлении Элла Либанова, академик Национальной академии наук Украины, академик-секретарь Отделения экономики НАН Украины, доктор экономических наук, профессор, Заслуженный экономист Украины и директор Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, заявила:

"По состоянию на февраль 2026 года на подконтрольной Украине территории проживало 29 миллионов человек. Это на миллион меньше, чем было в прошлом году".

Заявление она сделала во время дискуссионной панели "Украинское общество 2026: демография, миграция, рынок труда" в рамках проекта "Новая страна".

Никто не задумывается, что на самом деле означает эта цифра.

Если брать относительно общего объема населения 29 миллионов минус один миллион, то это примерно 3,4%. Многие могут подумать: "Ну, статистически погрешность, не так уж и страшно". Но что для Украины означают эти 3% на практике?

Это примерно потеря всего современного Харькова во время войны.

До войны в Харькове жило около 1,4–1,6 млн человек. Сейчас, с учетом постоянных обстрелов и выездов, там осталось 800–1000 тысяч. То есть потеря миллиона — это почти полная потеря населения теперешнего Харькова.

Это также почти весь современный Днепр (сейчас около 920–980 тысяч) плюс еще несколько десятков тысяч человек.

Для запада Украины и киевлян это выглядит так:

Население Львова (около 720–750 тысяч) плюс еще 250 тысяч сверху. По сути целый Львов вместе с большим городом или несколькими средними.

Или это: 10 городов по ~100 тысяч жителей каждый. То есть потеря 10 Броваров.

Это потеря населения таких городов, как Кременчуг, Черкассы, Чернигов, Сумы, Житомир (который сейчас около 260–270 тысяч, поэтому миллион — это почти четыре таких Житомира), Хмельницкий, Черновцы, Ровно, Ивано-Франковск, Тернополь или Луцк в их нынешнем военном состоянии.

Или 15–20 городов размером с типичный райцентр (по 50–60 тысяч жителей) — Нежин, Ковель, Миргород, Изюм, Новомосковск, Славута, Бердичев, Коростень и т.д. просто исчезли бы с карты.

Особенно болезненно, что основная часть потерь приходится именно на прифронтовые регионы — Харьковскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Сумскую области. Именно оттуда люди массово выезжали за границу, и очень мало возвращаются.1 миллион – это уже не "3,4% статистической погрешности". Это исчезновение целого большого города или десятков меньших городов за один год. И тенденция, к сожалению, продолжается.