Дебаты Порошенко vs Зеленский: ЦИК и "Суспільне" поставили точку

Председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания поддержал позицию Центральной избирательной комиссии относительно проведения дебатов между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко.

Об этом он заявил на совместном брифинге с главой ЦИК Татьяной Слипачук, отметив готовность к любым вызовам, передает 24 канал.

"Итак, наша позиция такова: мы готовы к дебатам 19 апреля в 20:00 в течение одного часа, как указано в законе. А после того возможно любое время и любой формат. Как я понимаю, ЦИК не будет спорить, что после этого уже будет воля вольная", – сказал он.

Владимир Зеленский и Петр Порошенко

В свою очередь, Слипачук отметила, что в ЦИК пока не поступали обращения от кандидатов по изменению формата дебатов.

"Никто из штабов кандидатов в президенты не обращался в Центральную избирательную комиссию по этому вопросу", - сказала она.

Слипачук добавила, что постановление ЦИК, регламентирующее порядок проведения дебатов, четко соответствует международным стандартам проведения дебатов.

По ее словам, закон "О выборах президента" предусматривает, что дебаты между кандидатами проводятся на общественном телевидении за счет средств государственного бюджета, и ни ЦИК, ни кандидаты в президенты не имеют права менять законодательство.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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