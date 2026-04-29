Дело "Роттердам+" уже давно стало для украинского общества чем-то большим, чем просто судебным процессом. Это сложное плетение экономики, политики и юриспруденции, где каждый новый поворот вызывает волну обсуждений. Недавняя дискуссия о необычном карьерном пути одного из прокуроров, который ранее руководил расследованием как детектив Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), а теперь поддерживает обвинение в суде, лишь подтвердила, что это дело продолжает создавать уникальные прецеденты.

Видео дня

Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) стоит перед серьезными вызовами: процессуальными, оценочными и чисто человеческим желанием наконец разобраться в ситуации. Главная задача – отделить, где версия, а где реальность, и установить, что произошло на самом деле. Ведь и сами события, и версия обвинения за эти годы прошли настоящее испытание временем.

Анализ последних судебных решений, в частности относительно отказа в отводе прокурора с "детективным прошлым", подсвечивает интересную тенденцию. Отказывая в отводе прокурора Самойленко М.В., судья отметила, что его предыдущая деятельность была "нормальной реализацией полномочий".

Эта формулировка открывает простор для дискуссии. С юридической точки зрения, такая характеристика выглядит преждевременной, поскольку законность действий детектива и допустимость полученных им доказательств относятся к вопросам, которые суд должен решать только в совещательной комнате при вынесении окончательного решения.

При этом игнорируется имеющаяся судебная практика ВАКС, где в аналогичной ситуации суд удовлетворил отвод прокурору, который ранее был детективом по тому же делу. Более того, вместо анализа оснований для отвода именно прокурору в текущем судебном процессе, суд фактически сосредоточился на оценке прошлого отвода, который заявлялся ему еще как детективу НАБУ. Такое смещение акцентов создает впечатление, что суд не столько проверяет текущую беспристрастность обвинителя, сколько пытается подтвердить правильность его предыдущего статуса. Называя действия прокурора-детектива "нормальными" уже сейчас, суд фактически дает обвинению своеобразную "индульгенцию", заранее обесценивая любые аргументы защиты о возможных нарушениях.

Это создает впечатление, что для одной стороны в процессе создана "зеленая улица", тогда как другая вынуждена преодолевать процессуальные барьеры, пытаясь выяснить судьбу оправдательных материалов, которые исчезли в деле, и инициировать допрос лиц, которые вели расследование и оказывали психологическое давление на подозреваемого. Наряду с этим, на нарушение процессуального баланса указывает и категорический вывод судьи о невозможности допроса прокурора Самойленко М.В. в качестве свидетеля. Судья Литвинко Т.В. заранее решила, что такой допрос "не соответствует правовой природе института свидетеля", хотя соответствующее ходатайство даже не было предметом полноценного рассмотрения, что может расцениваться как ограничение права на представление доказательств.

Особое беспокойство вызывает отношение к заявлениям о методах работы следствия. Трактовка фактов психологического давления как таковых, что через значительный промежуток времени (почти 7 лет) якобы не свидетельствует о наличии у прокурора личной заинтересованности, внедряет опасную логику о потере актуальности нарушений. Статья 28 Конституции Украины, гарантирующая право на уважение достоинства, не имеет срока годности. Если суд признает, что давность событий нивелирует потребность в проверке фактов давления на подозреваемого, это создает рискованный прецедент.

В состязательном производстве арбитр должен оставаться нейтральным до последнего момента. Однако, когда в постановлениях появляются оценочные суждения о "нормальности" действий одной из сторон ставит под угрозу принцип равенства, закрепленный в ст. 22 УПК Украины.

Мы приближаемся к очередной зиме, когда вопросы энергетики и ресурсов государства снова становятся краеугольными. В такой момент важно понять, не является ли поддержка надуманных годами версий слишком дорогой ценой для правосудия. Исходя из практики ЕСПЧ (дела "Хаусшильдт против Дании", "Ветштайн против Швейцарии"), правосудие должно не только вершиться, но и быть видимым.

Притча о скорпионе и черепахе, которые вместе оказались посреди реки, напоминает об опасности следования привычному сценарию, когда обстоятельства требуют беспристрастности. Если система не сможет изменить свой подход и обеспечить полную беспристрастность, под угрозой окажется не просто результат одного дела, а доверие к институту антикоррупционного правосудия в целом. Обществу нужна истина, установленная в состязательном процессе.