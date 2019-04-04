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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Стадион, так стадион!" Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали сеть

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Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" получила мощный отклик в соцсетях.

Мнения украинцев разделились. Одни назвали такой ход стремлением к шоу и клоунадой, другие же настаивают на том, что такая захватывающая борьба делает Украину крайне демократической страной.

"Сам факт, манера вызова на дебаты и место показывают, в какой прекрасной и открытой стране мы живем. Украина – это ценность сама по себе. Ее надо беречь и защищать", – подчеркнул журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook.

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Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Я чувствую гордость. Украина завоевала себе право на крутую, самую драматическую настоящую политическую борьбу. На то, что в цивилизованном мире называют демократией", – заверила помощник нардепа Екатерина Стадник (Стефурак) на своей странице в соцсети.

"Вот это настоящая конкуренция, настоящая демократия, горжусь нашим обществом, спасибо большое обоим кандидатам за это превосходное событие. В России это невозможно и, честно говоря, в большинстве демократических стран тоже", – считает журналист Юрий Бутусов.

Оппоненты обращают внимание на то, что все-таки проведение дебатов на стадионе не соответствует требованиям украинской избирательной системы.

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"В США три раунда дебатов по различным темам. Каждый раз с разными ведущими. В студии каждый раз разная аудитория, а эфир смотрит вся страна. И думает. Вместе с кандидатами. Это – классика демократии. А доказывать идею до абсурда и превращать демократию в клоунаду – это и есть российский сценарий", – заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Есть и третья категория украинцев – они советуют быть более нейтральными в этой ситуации.

"Журналисты, технологи, эксперты! Вот очень большая просьба – перестаньте, как минимум в прямых эфирах, раздавать советы и давать оценки работе штабов кандидатов. Вы не работаете в штабе, вас не позвали? Значит, не считали нужным", – призвала журналистка Ульяна Лозан.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился ответ главы государства.

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Персоны
Петр ПорошенкоВладимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Выборы Президента
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Хотелось галку в бюллетень поставить Свербело будто с будуна Ведь кандидаты оба кто народ не знают За них голосовать не протрезвев пора
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
Ответный ход зезика: "дебаты начнутся с танцев!"
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ну конечно, извращенцам стадион обязательно подавай, не меньше. Выбирать из двух одинаково негодных кандидатов слугу для народа будут на условиях что обоим кандидатам одинаково неизвестно, кто народ и что этот народ определяет. Веселись, малахольные, будун позже придет
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