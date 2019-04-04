"Стадион, так стадион!" Дебаты Порошенко и Зеленского взорвали сеть

Вероятность проведения дебатов лидеров президентской гонки-2019 в Украине Владимира Зеленского и Петра Порошенко на НСК "Олимпийский" получила мощный отклик в соцсетях.

Мнения украинцев разделились. Одни назвали такой ход стремлением к шоу и клоунадой, другие же настаивают на том, что такая захватывающая борьба делает Украину крайне демократической страной.

"Сам факт, манера вызова на дебаты и место показывают, в какой прекрасной и открытой стране мы живем. Украина – это ценность сама по себе. Ее надо беречь и защищать", – подчеркнул журналист Роман Цимбалюк в своем Facebook.

Петр Порошенко и Владимир Зеленский

"Я чувствую гордость. Украина завоевала себе право на крутую, самую драматическую настоящую политическую борьбу. На то, что в цивилизованном мире называют демократией", – заверила помощник нардепа Екатерина Стадник (Стефурак) на своей странице в соцсети.

"Вот это настоящая конкуренция, настоящая демократия, горжусь нашим обществом, спасибо большое обоим кандидатам за это превосходное событие. В России это невозможно и, честно говоря, в большинстве демократических стран тоже", – считает журналист Юрий Бутусов.

Оппоненты обращают внимание на то, что все-таки проведение дебатов на стадионе не соответствует требованиям украинской избирательной системы.

"В США три раунда дебатов по различным темам. Каждый раз с разными ведущими. В студии каждый раз разная аудитория, а эфир смотрит вся страна. И думает. Вместе с кандидатами. Это – классика демократии. А доказывать идею до абсурда и превращать демократию в клоунаду – это и есть российский сценарий", – заявил вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Есть и третья категория украинцев – они советуют быть более нейтральными в этой ситуации.

"Журналисты, технологи, эксперты! Вот очень большая просьба – перестаньте, как минимум в прямых эфирах, раздавать советы и давать оценки работе штабов кандидатов. Вы не работаете в штабе, вас не позвали? Значит, не считали нужным", – призвала журналистка Ульяна Лозан.

В США три раунди дебатів по різних темах. Щоразу з різними ведучими. В студії щоразу різна аудиторія, а ефір дивиться уся країна. І думає. Разом із кандидатами. Це - класика демократії. А доводити ідею до абсурду і перетворювати демократію на клоунаду - це і є російський сценарій — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 3 апреля 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко на дебаты. Вскоре после этого появился ответ главы государства.

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