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Выборы президента Украины 2019

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Медэкспертиза с Зеленским: Саакашвили внезапно вступился за Порошенко

2.2тЧитать материал на украинском

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Украины Петра Порошенко нет проблем с алкогольной зависимостью.

Об этом он написал в Facebook после сдачи анализов главой государства на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал Саакашвили.

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Михеил Саакашвили

Михеил Саакашвили

Sputnik Грузия

По его словам, свои политические решения Порошенко принимает на трезвую голову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

  • В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

  • Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку НСК может быть заангажирован.

  • Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.

  • Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

  • Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.

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Персоны
Петр ПорошенкоМихеил СаакашвилиВладимир Зеленский
Место
Украина
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