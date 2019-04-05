Медэкспертиза с Зеленским: Саакашвили внезапно вступился за Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Украины Петра Порошенко нет проблем с алкогольной зависимостью.
Об этом он написал в Facebook после сдачи анализов главой государства на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.
"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал Саакашвили.
Михеил Саакашвили
Sputnik Грузия
По его словам, свои политические решения Порошенко принимает на трезвую голову.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку НСК может быть заангажирован.
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.
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