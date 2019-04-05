Медэкспертиза с Зеленским: Саакашвили внезапно вступился за Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что у президента Украины Петра Порошенко нет проблем с алкогольной зависимостью.

Об этом он написал в Facebook после сдачи анализов главой государства на содержание в организме алкоголя и наркотических веществ.

"Я давно знаю Петра Порошенко и могу засвидетельствовать, что он точно не алкоголик", – написал Саакашвили.

Михеил Саакашвили Sputnik Грузия

По его словам, свои политические решения Порошенко принимает на трезвую голову.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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