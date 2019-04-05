"Президент начинается с анализов": украинцы взорвали сети мемами на батл Порошенко и Зеленского

Украинцы с юмором отреагировали на "соревнование" между кандидатами в президенты Украины, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, по сдаче анализов.

Новости об этом стали настолько популярными, что соцсети буквально заполонили многочисленные шутки и мемы на эту тему.

"Из-за сдачи анализов кандидатами возникла проблема с дефинициями: сс*куном будет тот, кто придет, или тот, кто откажется?", "Кандидаты на звание "Отец Нации" должны сдавать спермограмму", "Анализы нужно сдать сразу в несколько лабораторий, потом сравнивать, как рейтинги. У кого больше", "Сс*ть или не сс*ть, вот, с*ка, вопрос", — иронизируют украинцы.

Особо находчивые даже предложили сделать 4 апреля выходным днем в честь праздника — Дня анализов Украины.

Шутка о "батле" анализов Соцсети

Не останавливаясь в своем креативе, пользователи сети даже предложили кандидатам в президенты не ограничиваться анализами и устроить соревнования по уринокалиграфии на снегу.

"КП "Киевснег" официально заявляет широкой общественности, что в случае, когда один из кандидатов в президенты в рамках своих требований к проведению дебатов захочет провести конкурс по уринокалиграфии — мы без вопросов и удивлений предоставим необходимое количество снежного покрова для таких нужд. Хвала циклонам, есть еще немного снега в снеговницах, хотя, честно говоря, это резерв на Новый год", — шутят в одном из пабликов.

Шутка о "батле" анализов Соцсети

Примечательно, что в стороне от истерии с анализами кандидатов в президенты не остались и медицинские лаборатории, которые решили воспользоваться ситуацией как маркетинговым ходом. Они начали предлагать своим клиентам пакет анализов под названием "Здоровье будущего президента". В качестве рекламного слогана компании использовали фразу "Президент начинается с анализов".

Реклама лабораторий, посвященная "батлу" анализов Соцсети

Реклама лабораторий, посвященная "батлу" анализов Соцсети

Мем на "батл" анализов Соцсети

Мем на "батл" анализов Соцсети

Мем на "батл" анализов Соцсети

Мем на "батл" анализов Соцсети

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