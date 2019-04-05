"Президент начинается с анализов": украинцы взорвали сети мемами на батл Порошенко и Зеленского

Украинцы с юмором отреагировали на "соревнование" между кандидатами в президенты Украины, Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, по сдаче анализов.
Новости об этом стали настолько популярными, что соцсети буквально заполонили многочисленные шутки и мемы на эту тему.
"Из-за сдачи анализов кандидатами возникла проблема с дефинициями: сс*куном будет тот, кто придет, или тот, кто откажется?", "Кандидаты на звание "Отец Нации" должны сдавать спермограмму", "Анализы нужно сдать сразу в несколько лабораторий, потом сравнивать, как рейтинги. У кого больше", "Сс*ть или не сс*ть, вот, с*ка, вопрос", — иронизируют украинцы.
Особо находчивые даже предложили сделать 4 апреля выходным днем в честь праздника — Дня анализов Украины.
Шутка о "батле" анализов
Соцсети
Не останавливаясь в своем креативе, пользователи сети даже предложили кандидатам в президенты не ограничиваться анализами и устроить соревнования по уринокалиграфии на снегу.
"КП "Киевснег" официально заявляет широкой общественности, что в случае, когда один из кандидатов в президенты в рамках своих требований к проведению дебатов захочет провести конкурс по уринокалиграфии — мы без вопросов и удивлений предоставим необходимое количество снежного покрова для таких нужд. Хвала циклонам, есть еще немного снега в снеговницах, хотя, честно говоря, это резерв на Новый год", — шутят в одном из пабликов.
Шутка о "батле" анализов
Соцсети
Примечательно, что в стороне от истерии с анализами кандидатов в президенты не остались и медицинские лаборатории, которые решили воспользоваться ситуацией как маркетинговым ходом. Они начали предлагать своим клиентам пакет анализов под названием "Здоровье будущего президента". В качестве рекламного слогана компании использовали фразу "Президент начинается с анализов".
Реклама лабораторий, посвященная "батлу" анализов
Соцсети
Реклама лабораторий, посвященная "батлу" анализов
Соцсети
Мем на "батл" анализов
Соцсети
Мем на "батл" анализов
Соцсети
Мем на "батл" анализов
Соцсети
Мем на "батл" анализов
Соцсети
Как сообщал OBOZREVATEL:
ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве. Как рассказал шоумен после процедуры, результаты будут готовы через три дня.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский" (Киев), в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов президента Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.
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