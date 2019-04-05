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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами: все подробности

17.6тЧитать материал на украинском

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля сдал анализы в медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве.

Как рассказал сам шоумен после процедуры, результаты будут готовы через три дня. Он ждет их на свою электронную почту. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца страницы).

"Сдал кровь, все, что надо. Выкачали из меня всю кровь, но во мне ее много, кровь молодая", — прокомментировал он.

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Отвечая на вопрос, почему он не согласился пройти обследование на НСК "Олимпийский", как призывал Порошенко, Зеленский отметил, что это приглашение было странным, и намекнул, что "кто-то" просто не хочет сдавать анализы. "На Олимпийском нет лаборатории. Поэтому странное было приглашение. Я пришел туда, где не просто "берут кровь", а где есть лаборатория", — добавил кандидат в президенты.

"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами
"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами
"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами
"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами

"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами

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Украина
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Макарский Александр
Макарский Александр
Здорово! В светлом европейском майбутнем президент незалежной краины будет избираться по результатам анализов мочи и кала!
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Мороз Виктор
Мороз Виктор
Кропива Макс, а Петюню на что ? Свинья пьяная в Черкассы приехал. Да не только в Черкассы.
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Кропива Макс
Кропива Макс
Поэтому побежал сдавать анализы к своему соратнику в лабораторию. А зелю на наркоту явно не мешалобы проверить
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