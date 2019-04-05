"Выкачали всю кровь!" Зеленский сдал анализы перед дебатами: все подробности

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский утром 5 апреля сдал анализы в медицинский диагностический центр Eurolab в Киеве.

Как рассказал сам шоумен после процедуры, результаты будут готовы через три дня. Он ждет их на свою электронную почту. (Чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте доконца страницы).

"Сдал кровь, все, что надо. Выкачали из меня всю кровь, но во мне ее много, кровь молодая", — прокомментировал он.

Отвечая на вопрос, почему он не согласился пройти обследование на НСК "Олимпийский", как призывал Порошенко, Зеленский отметил, что это приглашение было странным, и намекнул, что "кто-то" просто не хочет сдавать анализы. "На Олимпийском нет лаборатории. Поэтому странное было приглашение. Я пришел туда, где не просто "берут кровь", а где есть лаборатория", — добавил кандидат в президенты.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Зеленский во время вызова действующему главе государства Петру Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

Однако, в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.

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