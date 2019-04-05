Медекспертиза із Зеленським: Саакашвілі раптово заступився за Порошенка

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у президента України Петра Порошенка немає проблем з алкогольною залежністю.
Про це він написав у Facebook після здачі аналізів главою держави на вміст в організмі алкоголю і наркотичних речовин.
"Я давно знаю Петра Порошенка і можу засвідчити, що він точно не алкоголік", – написав Саакашвілі.
Міхеїл Саакашвілі
Sputnik Грузія
За його словами, свої політичні рішення Порошенко бере на тверезу голову.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Зеленський під час виклику Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
У штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак в команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки НСК може бути заангажований.
Вранці 5 квітня Зеленський здав аналізи в медичному діагностичному центрі Eurolab в Києві.
Порошенко в цей же день здав аналізи в медичній частині НСК "Олімпійський", в тому числі на предмет вживання алкоголю і наркотиків.
Головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий оприлюднив результати аналізів Порошенка. За його словами, швидкий тест не виявив психоактивних речовин. Аналіз на вміст алкоголю буде готовий пізніше.
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