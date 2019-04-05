Медекспертиза із Зеленським: Саакашвілі раптово заступився за Порошенка

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської облдержадміністрації Міхеїл Саакашвілі заявив, що у президента України Петра Порошенка немає проблем з алкогольною залежністю.

Про це він написав у Facebook після здачі аналізів главою держави на вміст в організмі алкоголю і наркотичних речовин.

"Я давно знаю Петра Порошенка і можу засвідчити, що він точно не алкоголік", – написав Саакашвілі.

Міхеїл Саакашвілі Sputnik Грузія

За його словами, свої політичні рішення Порошенко бере на тверезу голову.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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