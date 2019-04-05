"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля.

Пользователи сети заметили нюанс на документе, который шоумен опубликовал на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Затем фото удалили, а вместо него была размещена новая справка, в которой уже появилось 5 апреля.

Примечательно, что на изначальном варианте датой забора биоматериала в справке было указано 2 апреля, а датой регистрации и выполнения – 5 апреля.

При этом, регистрационный номер документа на обоих образцах совпадает, однако отличается дата печати документа: первый напечатан 5.04.2019 в 14:24, второй – 5.04.2019 в 16:56.

Заметна разница и в подписях – они были сделаны разными людьми. Отличаются и использованные чернила.

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