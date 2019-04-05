"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля.
Пользователи сети заметили нюанс на документе, который шоумен опубликовал на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Затем фото удалили, а вместо него была размещена новая справка, в которой уже появилось 5 апреля.
Примечательно, что на изначальном варианте датой забора биоматериала в справке было указано 2 апреля, а датой регистрации и выполнения – 5 апреля.
При этом, регистрационный номер документа на обоих образцах совпадает, однако отличается дата печати документа: первый напечатан 5.04.2019 в 14:24, второй – 5.04.2019 в 16:56.
Заметна разница и в подписях – они были сделаны разными людьми. Отличаются и использованные чернила.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский.
Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.
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