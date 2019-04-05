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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"

18.9тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский показал результаты анализов, на которых датой забора указано 2 апреля.

Пользователи сети заметили нюанс на документе, который шоумен опубликовал на своей странице в Facebook. (Чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Затем фото удалили, а вместо него была размещена новая справка, в которой уже появилось 5 апреля.

Примечательно, что на изначальном варианте датой забора биоматериала в справке было указано 2 апреля, а датой регистрации и выполнения – 5 апреля.

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"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"
"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"
"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"

При этом, регистрационный номер документа на обоих образцах совпадает, однако отличается дата печати документа: первый напечатан 5.04.2019 в 14:24, второй – 5.04.2019 в 16:56.

Заметна разница и в подписях – они были сделаны разными людьми. Отличаются и использованные чернила.

"Как неудобно получилось!" Зеленский оскандалился из-за анализов "задним числом"

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Место
Украина
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
ЭТО БРЕХНЯ --СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛА КОМАНДА ПОРОШЕНКО !
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Johnson Peter
Johnson Peter
Уважно слідкуєм - скоро як завжди війде пояснення Зеленського що це не його вина, це "технарі" (його улюблені цапи відбивайли) щось наплутали. Технарі сюжет про кадирова показали, технарі новорічне звернення підігнали по часу, він тут ні дочого. Нажаль, технарі теж будуть винні і якщо росармія почне-таки пробивати коридор в Крим.
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Тимошенко возмущена хамским предложением Зеленского - стать модератором его дебатов с действующим украинским президентом Петром Порошенко. Она ему откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение.
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