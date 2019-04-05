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Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"

19.2тЧитати матеріал російською

Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.

Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.

Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.

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"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"
"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"
"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"

При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.

Помітна різниця і в підписах – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.

"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
ЭТО БРЕХНЯ --СФАЛЬСИФИЦИРОВАЛА КОМАНДА ПОРОШЕНКО !
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Johnson Peter
Johnson Peter
Уважно слідкуєм - скоро як завжди війде пояснення Зеленського що це не його вина, це "технарі" (його улюблені цапи відбивайли) щось наплутали. Технарі сюжет про кадирова показали, технарі новорічне звернення підігнали по часу, він тут ні дочого. Нажаль, технарі теж будуть винні і якщо росармія почне-таки пробивати коридор в Крим.
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Тимошенко возмущена хамским предложением Зеленского - стать модератором его дебатов с действующим украинским президентом Петром Порошенко. Она ему откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение.
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Разумовская Лиза
Разумовская Лиза
Ежов Игорь, она будет участвовать !!! не разводи вонь !
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