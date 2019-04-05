"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.
Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).
Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.
Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.
При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.
Помітна різниця і в підписах – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Раніше Зеленський під час виклику чинного глави держави Петра Порошенка на дебати заявив, що аналізи необхідно здати для того, щоб довести українцям, що серед кандидатів у президенти "немає ні алкоголіків, ні наркоманів".
При цьому в штабі Порошенка відповіли, що готові 5 квітня ця зробити в медичній частині НСК "Олімпійський".
Однак у команді Зеленського заявили, що їх кандидат не здаватиме аналізи в цьому місці, оскільки вважає, що НСК може бути заангажованим, тому закликав призначити будь-яку іншу лабораторію.
Вранці 5 березня обидва кандидати пройшли медичну експертизу. Спочатку о 8:00 в медичному діагностичному центрі Eurolab у Києві здав аналізи Зеленський.
Потім о 9:00 в медичній частині НСК "Олімпійський" обстеження пройшов Порошенко.
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