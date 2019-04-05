"Як незручно вийшло!" Зеленський оскандалився через аналізи "заднім числом"

Кандидат у президенти Володимир Зеленський показав результати аналізів, на яких датою забору вказано 2 квітня.

Користувачі мережі помітили нюанс на документі, який шоумен опублікував на своїй сторінці в Facebook. (Щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

Потім фото видалили, а замість нього була розміщена нова довідка, в якій уже з'явилося 5 квітня.

Примітно, що на початковому варіанті датою забору біоматеріалу в довідці було вказано 2 квітня, а датою реєстрації та датою виконання – 5 квітня.

При цьому, реєстраційний номер документа на обох зразках співпадає, відрізняється тільки дата друку документа: перший надрукований 5.04.2019 о 14:24, другий – 5.04.2019 о 16:56.

Помітна різниця і в підписах – вони були зроблені різними людьми. Відрізняються і використані чорнила.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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