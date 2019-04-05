"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал объяснения об инциденте со своими анализами.

Накануне новоиспеченный политик показал их результаты, на которых датой забора указано 2 апреля. Затем фото удалили, опубликовав новую справку с датой 5 апреля.

"В нашей истории с анализами произошел казус", — написал Зеленский в Facebook, прикрепив ответ из медицинского центра, где признали, что ошибочно указали неправильную дату.

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"После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования. С Уважением заведующий лабораторией Махмутова Л.М", — ответили Зеленскому.

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