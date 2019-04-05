"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал объяснения об инциденте со своими анализами.
Накануне новоиспеченный политик показал их результаты, на которых датой забора указано 2 апреля. Затем фото удалили, опубликовав новую справку с датой 5 апреля.
"В нашей истории с анализами произошел казус", — написал Зеленский в Facebook, прикрепив ответ из медицинского центра, где признали, что ошибочно указали неправильную дату.
"После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования. С Уважением заведующий лабораторией Махмутова Л.М", — ответили Зеленскому.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ранее Зеленский во время вызова действующего главы государства Петра Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
При этом в штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку считает, что НСК может быть заангажирован, поэтому призвал назначить любую другую лабораторию.
Утром 5 марта оба кандидата прошли медицинскую экспертизу. Сначала в 8:00 в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве сдал анализы Зеленский.
Затем в 9:00 в медицинской части НСК "Олимпийский"исследование прошел Порошенко.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!