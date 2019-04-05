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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами

41.8тЧитать материал на украинском

Кандидат в президенты Владимир Зеленский дал объяснения об инциденте со своими анализами.

Накануне новоиспеченный политик показал их результаты, на которых датой забора указано 2 апреля. Затем фото удалили, опубликовав новую справку с датой 5 апреля.

"В нашей истории с анализами произошел казус", — написал Зеленский в Facebook, прикрепив ответ из медицинского центра, где признали, что ошибочно указали неправильную дату.

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"После забора крови пробирка поступает в отдел пробоподготовки и сортировки материала, где работником регистрируется дата получения материала. Работник отдела по ошибке вместо цифры 5 нажала 2. Просим учесть волнение сотрудника. Мы исправили эту ошибку и передали вам результат с верной датой регистрации. Уверяем вас, что эта ошибка оператора абсолютно не влияет на результат исследования. С Уважением заведующий лабораторией Махмутова Л.М", — ответили Зеленскому.

"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами
"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами
"У нас казус": Зеленский ответил на скандал со своими анализами

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Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
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semenovich semen
semenovich semen
Кто знает? Почему клоун-кандидат Зеленский не служил в армии? Зеленский – ссыкло, наркоман, у него был энурез или папа профессор купил ему белый билет?
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semenovich semen
semenovich semen
Было 39 кандидатов, а выбрали дурацкого клоуна Зеленского, который ещë и НАРКОМАН. Это просто капец! Избиратели на всю голову ЗЕдебилы бл@ть.
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semenovich semen
semenovich semen
Підміна аналізів – гарний заробіток і звична практика для приватних клінік.
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