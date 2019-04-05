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Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

У Зеленского взял анализы актер: в клинике ответили на скандал

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В том, что кровь на анализ у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал экс-участник кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов, нет ничего удивительного.

Об этом OBOZREVATEL заявил основатель и президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский, в медучреждении которого и сдавал анализы Зеленский.

"Что касается Владислава Кирякулова, то этот врач у нас самый нежный, он берет кровь из вены даже у детей, и никто не жалуется. Тем более, это была его смена. А Зеленский его кумир, это же самый известный человек в Украине, нет другого человека, более известного, чем он", – пояснил Пальчевский.

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Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Влад Кирякулов в "МастерШеф"

Сайт СТБ

Кроме того, он прокомментировал сомнения штаба Петра Порошенко в достоверности анализов Владимира Зеленского. У действующего гаранта заявили, что конкурент сдал не все анализы на проверку.

"А мы уверены, что именно свою мочу и свои волосы сдал президент? Мы же не можем заставить президента публично писать в баночку, это не этично. Но откуда мы знаем свой ли материал сдал президент? А кровь можно сдать публично, и по крови можно получить все нужные результаты. А те полосочные тесты, которые использовали для анализов президента, у профессионалов вызывают вопросы", – отметил Пальчевский.

По его словам, действующему президенту также предлагали сдать анализы в этой клинике: "Кстати, мы также отправляли Порошенко предложение сдать у нас анализы абсолютно бесплатно. Вы ведь знаете, что нам доверяют все. Фамилий называть не могу, но нет ни одного чиновника, бизнесмена в стране, который сам, или его жена, или дети не пользовались нашими услугами".

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".

  • В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".

  • Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку НСК может быть заангажирован.

  • Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.

  • Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

  • Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил в его организме психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
Теги
зеленский Владислав Кирякулованализы кандидатовпорошенко
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Комментарии на сайте не модерированы
Ежов Игорь
Ежов Игорь
Кандидат у президенти Володимир Зеленський оприлюднив результат аналізу, згідно з яким наркотичних речовин у його організмі немає. При цьому спершу він оприлюднив у Facebook аркуш, на якому датою здачі аналізу значиться 2 квітня, а за 15 хвилин – із датою 5 квітня. УП зберегла документи, оприлюднені на Facebook-сторінці Зеленського в обох варіантах.
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Воронов Сергей
Воронов Сергей
а покажите, как писял клоун! А мы посмеемся!
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Севченко Николай
Севченко Николай
Не убедительная отмазка. Требуем полноценного анализа на наркотики. А то в последнее время есть большие сомнения.
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