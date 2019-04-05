У Зеленского взял анализы актер: в клинике ответили на скандал

В том, что кровь на анализ у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал экс-участник кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов, нет ничего удивительного.

Об этом OBOZREVATEL заявил основатель и президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский, в медучреждении которого и сдавал анализы Зеленский.

"Что касается Владислава Кирякулова, то этот врач у нас самый нежный, он берет кровь из вены даже у детей, и никто не жалуется. Тем более, это была его смена. А Зеленский его кумир, это же самый известный человек в Украине, нет другого человека, более известного, чем он", – пояснил Пальчевский.

Влад Кирякулов в "МастерШеф" Сайт СТБ

Кроме того, он прокомментировал сомнения штаба Петра Порошенко в достоверности анализов Владимира Зеленского. У действующего гаранта заявили, что конкурент сдал не все анализы на проверку.

"А мы уверены, что именно свою мочу и свои волосы сдал президент? Мы же не можем заставить президента публично писать в баночку, это не этично. Но откуда мы знаем свой ли материал сдал президент? А кровь можно сдать публично, и по крови можно получить все нужные результаты. А те полосочные тесты, которые использовали для анализов президента, у профессионалов вызывают вопросы", – отметил Пальчевский.

По его словам, действующему президенту также предлагали сдать анализы в этой клинике: "Кстати, мы также отправляли Порошенко предложение сдать у нас анализы абсолютно бесплатно. Вы ведь знаете, что нам доверяют все. Фамилий называть не могу, но нет ни одного чиновника, бизнесмена в стране, который сам, или его жена, или дети не пользовались нашими услугами".

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