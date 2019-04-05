У Зеленского взял анализы актер: в клинике ответили на скандал

В том, что кровь на анализ у кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского брал экс-участник кулинарного шоу "МастерШеф-8" и актер массовки сериала "Сваты" Владислав Кирякулов, нет ничего удивительного.
Об этом OBOZREVATEL заявил основатель и президент клиники Eurolab Андрей Пальчевский, в медучреждении которого и сдавал анализы Зеленский.
"Что касается Владислава Кирякулова, то этот врач у нас самый нежный, он берет кровь из вены даже у детей, и никто не жалуется. Тем более, это была его смена. А Зеленский его кумир, это же самый известный человек в Украине, нет другого человека, более известного, чем он", – пояснил Пальчевский.
Влад Кирякулов в "МастерШеф"
Сайт СТБ
Кроме того, он прокомментировал сомнения штаба Петра Порошенко в достоверности анализов Владимира Зеленского. У действующего гаранта заявили, что конкурент сдал не все анализы на проверку.
"А мы уверены, что именно свою мочу и свои волосы сдал президент? Мы же не можем заставить президента публично писать в баночку, это не этично. Но откуда мы знаем свой ли материал сдал президент? А кровь можно сдать публично, и по крови можно получить все нужные результаты. А те полосочные тесты, которые использовали для анализов президента, у профессионалов вызывают вопросы", – отметил Пальчевский.
По его словам, действующему президенту также предлагали сдать анализы в этой клинике: "Кстати, мы также отправляли Порошенко предложение сдать у нас анализы абсолютно бесплатно. Вы ведь знаете, что нам доверяют все. Фамилий называть не могу, но нет ни одного чиновника, бизнесмена в стране, который сам, или его жена, или дети не пользовались нашими услугами".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Зеленский во время вызова Порошенко на дебаты заявил, что анализы необходимо сдать для того, чтобы доказать украинцам, что среди кандидатов в президенты "нет ни алкоголиков, ни наркоманов".
В штабе Порошенко ответили, что готовы 5 апреля это сделать в медицинской части НСК "Олимпийский".
Однако в команде Зеленского заявили, что их кандидат не будет сдавать анализы в этом месте, поскольку НСК может быть заангажирован.
Утром 5 апреля Зеленский сдал анализы в медицинском диагностическом центре Eurolab в Киеве.
Порошенко в этот же день сдал анализы в медицинской части НСК "Олимпийский", в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" Владимир Ярый обнародовал результаты анализов Порошенко. По его словам, быстрый тест не выявил в его организме психоактивных веществ. Анализ на содержание алкоголя будет готов позже.
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