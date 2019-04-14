"Дебаты не нужны": российский политолог озвучил исход выборов в Украине

Запланированные дебаты между кандидатами в президенты Украины – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко – уже никак не смогут повлиять на результаты второго тура выборов.
Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский политолог Станислав Белковский. Он подчеркнул, что "предмета дебатов нет и все уже решено".
"Принципиальная разница в том, что "дебаты состоятся тогда, когда хочу я". И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы... Порошенко является проигравшей стороной. Сами дебаты не нужны", – уверен Белковский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский позвал своего оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко, на дебаты на НСК "Олимпийский".
Глава Украины Петр Порошенко принял приглашение от Зеленского.
Порошенко и Зеленскому предложили новое место для дебатов – телестудию.
8 апреля Зеленский отказался от дебатов в телестудии и продолжил настаивать на их проведении на НСК "Олимпийский".
10 апреля НСК "Олимпийский" получил запросы от кандидатов в президенты Украины на проведение дебатов между ними. Порошенко прислал запрос на проведение дебатов 14 и 19 апреля, а Зеленский – на 19 апреля.
11 апреля Зеленский и Порошенко устроили перепалку в прямом эфире, после чего шоумен озвучил окончательное решение – он придет на дебаты только 19 апреля.
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