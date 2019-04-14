"Дебаты не нужны": российский политолог озвучил исход выборов в Украине

Запланированные дебаты между кандидатами в президенты Украины – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко – уже никак не смогут повлиять на результаты второго тура выборов.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский политолог Станислав Белковский. Он подчеркнул, что "предмета дебатов нет и все уже решено".

"Принципиальная разница в том, что "дебаты состоятся тогда, когда хочу я". И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы... Порошенко является проигравшей стороной. Сами дебаты не нужны", – уверен Белковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!