МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Дебаты не нужны": российский политолог озвучил исход выборов в Украине

5.7тЧитать материал на украинском

Запланированные дебаты между кандидатами в президенты Украины – Владимиром Зеленским и Петром Порошенко – уже никак не смогут повлиять на результаты второго тура выборов.

Об этом в эфире радиостанции "Эхо Москвы" заявил российский политолог Станислав Белковский. Он подчеркнул, что "предмета дебатов нет и все уже решено".

"Дебаты не нужны": российский политолог озвучил исход выборов в Украине

"Принципиальная разница в том, что "дебаты состоятся тогда, когда хочу я". И Владимир Александрович Зеленский прекрасно понимает, что эту позицию надо выдерживать, потому что он уже выиграл выборы... Порошенко является проигравшей стороной. Сами дебаты не нужны", – уверен Белковский.

Новости
Зеленский vs Порошенко: в ''Опоре'' сказали, как дебаты повлияют на результат выборов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр ПорошенкоСтанислав Белковский
Место
Украина
Теги
Выборы 2019выборы в Украиневыборы УкраинаВыборы Президента
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
35
14
Смешно
1
Интересно
5
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Не нужно недооценивать Петю. У него есть план Б. Всё очень просто. Петя устраивает очередную провокацию в Керченском проливе. Мы топим украинские корыта. Петя вводит военное положение. Всё!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Одни евреи. Герои украинского народа,Хмель, Мазепа,Петлюра и Махно с Бандерой прославившиеся еврейскими погромами перевернулись в гробах
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а украинцы у вас есть наверху??Или вы все тупорылые ????
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения