"Дебати не потрібні": російський політолог озвучив результат виборів в Україні

Заплановані дебати між кандидатами в президенти України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком – вже ніяк не зможуть вплинути на результати другого туру виборів.
Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив російський політолог Станіслав Бєлковський. Він підкреслив, що "предмета дебатів немає і все вже вирішено".
"Принципова різниця в тому, що "дебати відбудуться тоді, коли хочу я". І Володимир Олександрович Зеленський прекрасно розуміє, що цю позицію треба витримувати, тому що він вже виграв вибори... Порошенко є стороною, що програла. Самі дебати не потрібні", – впевнений Бєлковський.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти України Володимир Зеленський покликав свого опонента, чинного главу держави Петра Порошенка, на дебати на НСК "Олімпійський".
Глава України Петро Порошенко прийняв запрошення від Зеленського.
Порошенко і Зеленському запропонували нове місце для дебатів – телестудію.
8 квітня Зеленський відмовився від дебатів в телестудії і продовжив наполягати на їх проведенні на НСК "Олімпійський".
10 квітня НСК "Олімпійський" отримав запити від кандидатів в президенти України на проведення дебатів між ними. Порошенко надіслав запит на проведення дебатів 14 і 19 квітня, а Зеленський – на 19 квітня.
11 квітня Зеленський і Порошенко влаштували перепалку в прямому ефірі, після чого шоумен озвучив остаточне рішення – він прийде на дебати тільки 19 квітня.
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