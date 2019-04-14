"Дебати не потрібні": російський політолог озвучив результат виборів в Україні

Заплановані дебати між кандидатами в президенти України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком – вже ніяк не зможуть вплинути на результати другого туру виборів.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив російський політолог Станіслав Бєлковський. Він підкреслив, що "предмета дебатів немає і все вже вирішено".

"Принципова різниця в тому, що "дебати відбудуться тоді, коли хочу я". І Володимир Олександрович Зеленський прекрасно розуміє, що цю позицію треба витримувати, тому що він вже виграв вибори... Порошенко є стороною, що програла. Самі дебати не потрібні", – впевнений Бєлковський.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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