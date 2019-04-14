МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
набору чаїв Взяти участь
Приз
Реєстрація
ГоловнаБлоги
Вибори президента України 2019

/Вибори президента 2019

"Дебати не потрібні": російський політолог озвучив результат виборів в Україні

5.7тЧитати матеріал російською

Заплановані дебати між кандидатами в президенти України – Володимиром Зеленським та Петром Порошенком – вже ніяк не зможуть вплинути на результати другого туру виборів.

Про це в ефірі радіостанції "Ехо Москви" заявив російський політолог Станіслав Бєлковський. Він підкреслив, що "предмета дебатів немає і все вже вирішено".

"Дебати не потрібні": російський політолог озвучив результат виборів в Україні

"Принципова різниця в тому, що "дебати відбудуться тоді, коли хочу я". І Володимир Олександрович Зеленський прекрасно розуміє, що цю позицію треба витримувати, тому що він вже виграв вибори... Порошенко є стороною, що програла. Самі дебати не потрібні", – впевнений Бєлковський.

Новини
Зеленський vs Порошенко: в ''Опорі '' сказали, як дебати вплинуть на результат виборів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особи
Володимир ЗеленськийПетро ПорошенкоСтаніслав Бєлковський
Місце
Україна
Теги
Выборы 2019вибори в Українівибори УкраїнаВыборы Президента
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
35
14
Смішно
1
Цікаво
5
Сумно
3
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Пигин Макс
Пигин Макс
Не нужно недооценивать Петю. У него есть план Б. Всё очень просто. Петя устраивает очередную провокацию в Керченском проливе. Мы топим украинские корыта. Петя вводит военное положение. Всё!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Макарский Александр
Макарский Александр
Одни евреи. Герои украинского народа,Хмель, Мазепа,Петлюра и Махно с Бандерой прославившиеся еврейскими погромами перевернулись в гробах
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...а украинцы у вас есть наверху??Или вы все тупорылые ????
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки