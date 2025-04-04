'Ждем приезда украинской команды': Бессент сказал, когда США планируют подписать соглашение об ископаемых

США ожидают визита технической команды Украины для обсуждения и подписания соглашения относительно полезных ископаемых. Приезд украинской делегации может состояться на следующей неделе.

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Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент в интервью журналисту Такеру Карлсону. Он не назвал точной даты визита украинцев, а ориентировочное время.

Бессент выразил надежду, что соглашение о полезных ископаемых на этот раз будет подписано.

"Мы ожидаем приезда технической команды Украины, уже начиная со следующей недели, и я надеюсь, что мы подпишем этот документ", – сказал Скотт Бессент в интервью.

Глава американского министерства финансов отметил, что Вашингтон расценивает подписание соглашения как взаимовыгодное сотрудничество, которое продемонстрирует России, что Соединенные Штаты поддерживают Украину.

Напомним, что в Офисе президента Украины заявили, что новый вариант соглашения об ископаемых отличается от предыдущего документа. И нужно время на его проработку. Этот процесс достаточно трудоемок, он займет некоторое время и требует изучения с разных сторон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что потенциальное соглашение Украины и США о полезных ископаемых не может противоречить присоединению к Евросоюзу. Вопроса о членстве Украины в НАТО в этом документе нет и не было. Также Зеленский сказал о привлечении к процессу юридических компаний.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил Украине "большими проблемами", если президент Владимир Зеленский откажется от соглашения по редкоземельным металлам. "Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы", – заявил американский лидер.

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Комментируя ситуацию с соглашением, Владимир Зеленский заявил, что Украина только 28 марта получила официальный проект документа, в котором появились вещи, ранее отвергнутые, и те, о которых речь не шла. В частности, в случае подписания соглашения в таком виде США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр от руды до газа.

По данным Bloomberg, Украина требует внести изменения в предложенное соглашение о полезных ископаемых, увеличив объем американских инвестиций и обеспечив более выгодные условия для страны. Аналитики считают, что Вашингтон, осознавая серьезность обеспокоенности Киева, может пойти на уступки в переговорах.

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