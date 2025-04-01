В МИД Украины раскрыли детали подготовки нового соглашения с США об ископаемых: заявление министра

В Министерстве иностранных дел (МИД) подтвердили получение Украиной от США нового текста соглашения о редкоземельных ресурсах. В настоящее время ведутся консультации по документу. При этом

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Об этом сообщил глава МИД Андрей Сибига во время совместной пресс-конференции с литовским коллегой Кястусисом Будрисом. Украинский министр отметил: состоялся уже один раунд этих консультаций.

"Министерство иностранных дел 28 марта по дипломатическим каналам получило новый текст т.н. соглашения по минеральным ресурсам от американской стороны. ... Мы начали уже консультации с американской стороной по тексту соглашения. Состоялся уже один раунд этих консультаций. Украинская сторона настроена на заключение документа, который бы отвечал обоюдно национальным интересам", – рассказал Сибига.

При этом он подчеркнул: ранее Украина готова была подписать рамочное соглашение с США. Однако "сейчас мы получили предложение на развитие", а с ним и новый текст документа.

Кроме того, отметил глава украинского МИД, текст соглашения, который будет предусматривать дальнейшее усиленное присутствие "мощного американского бизнеса" в Украине. Что будет вкладом в "инфраструктуру безопасности Украины".

"Это всегда важно, усиление присутствия американского бизнеса на территории Украины. Поэтому этот процесс будет продолжаться, и мы будем работать с американскими коллегами для достижения взаимоприемлемого текста для подписания", – резюмировал Сибига.

Ранее же о получении от США нового текста соглашения сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что в новом проекте появились вещи:

о которых ранее речь не шла;

ранее отвергнутые.

"Официально украинская сторона, Кабинет министров Украины только сегодня, 28 марта, получили от США вариант соглашения о полезных ископаемых. Этот проект нужно сравнить с другим драфтом, который Украина получала раньше – в лице вице-премьера, министерши экономики Юлии Свириденко. По ее словам, сейчас это совершенно другой документ", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: пункты соглашения, которые могут мешать, в частности, вступлению Украины в Евросоюз, являются неприемлемыми. А потому не могут быть приняты.

Ранее же СМИ сообщали, что новый текст соглашения с США о недрах якобы может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз – из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

В частности, в проекте соглашения, с которым ознакомились медиа, отмечается, что только в случае, если определенное месторождение не заинтересовало ни одного американского инвестора, Украина имеет право предлагать лицензию собственным и европейским бизнесам. Но и тогда 50% стоимости лицензии и ренты должны поступать в общий с США фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, что предполагает его детальное изучение.

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