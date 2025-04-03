Нужно время на проработку: в ОП заявили, что новый вариант соглашения о ископаемых отличается от предыдущего

Новый вариант соглашения о ископаемых отличается от предыдущего документа. И нужно время на его проработку. Этот процесс достаточно трудоемок, он займет некоторое время и требует изучения с разных сторон.

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Об этом в эфире телемарафона сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Брусило. В частности, он отметил, что в новом соглашении речь не идет о гарантиях безопасности для Украины со стороны США.

"Измененное соглашение о полезных ископаемых Украина уже получила. Дипломатическими каналами. Сейчас проходят внутренние государственные процедуры согласования этого документа, поскольку он отличается от того, какой был на столе раньше", – рассказал Брусило.

Он также добавил, это уже не рамочная сделка, по состоянию на сегодняшний день документ стал немного больше. И при этом украинской стороне хотелось бы мнение каждого из заинтересованных органов исполнительной власти, министерства и ведомств. Кроме того, соглашение должно быть изучено с юридической и политической сторон.

"Соглашение должно отвечать национальным интересам Украины, не противоречить Конституции и законам нашего государства. И самое главное, что оно не должно препятствовать нашему движению в Европейский Союз", – подчеркнул чиновник.

Накануне сообщалось, что потенциальное соглашение Украины и США о полезных ископаемых не может противоречить присоединению к Евросоюзу. Вопросов НАТО в этом документе нет и не было.

Кроме того, во вторник, 1 апреля, в Министерстве иностранных дел подтвердили получение Украиной от США нового текста договора о редкоземельных ресурсах. Зеленский также говорил об этом, отмечая, что в новом проекте появились вещи ранее отвергнутые и те, о которых ранее речь не шла.

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев работает над достижением взаимоприемлемого соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Принципиально, чтобы это соглашение не противоречило интеграции нашего государства в Европейский Союз.

Как писал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Украина требует внести изменения в предложенное соглашение о полезных ископаемых, увеличив объем американских инвестиций и обеспечив более выгодные условия для страны. Аналитики считают, что Вашингтон, осознавая серьезность обеспокоенности Киева, может пойти на уступки в переговорах.

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