Украина потребует от США дополнительных инвестиций: Bloomberg раскрыл детали договоренностей в соглашении о полезных ископаемых

Украина требует внести изменения в предложенное соглашение о полезных ископаемых, увеличив объем американских инвестиций и обеспечив более выгодные условия для страны. Аналитики считают, что США, осознавая серьезность беспокойств Киева, может пойти на уступки в переговорах.

Видео дня

Согласно проекту документа, с которым ознакомились журналисты Bloomberg, соглашение предоставляет Вашингтону контроль над всеми будущими крупными инвестициями в инфраструктуру и добычу полезных ископаемых на территории Украины. Особенностью этого соглашения является отсутствие временных ограничений, что вызывает серьезные опасения у украинского руководства.

Киев выражает обеспокоенность тем, что предложенное соглашение может создать препятствия для интеграции Украины в Европейский Союз. Кроме того, соглашение предусматривает, что Украина обязана будет возместить всю военную и экономическую помощь, полученную от США с начала полномасштабной войны. Это условие вызывает дополнительное напряжение в украинских политических кругах, поскольку страна рассчитывала на поддержку союзников без дальнейшего обязательства по возврату средств.

28 марта украинские чиновники провели видеоконференцию с представителями американского правительства, чтобы получить разъяснения относительно почти 60-страничного проекта соглашения. По данным Bloomberg, американская сторона признала обоснованность обеспокоенностей Киева, особенно относительно потенциального конфликта между соглашением и стремлением Украины вступить в ЕС.

Эти обстоятельства могут свидетельствовать о готовности Вашингтона пересмотреть некоторые условия соглашения. Если документ будет подписан в нынешнем виде, США окажут значительное влияние на решения в таких ключевых секторах украинской экономики, как горнодобывающая промышленность, энергетика, добыча редкоземельных металлов, а также контроль за развитием портов, автомобильных дорог и железнодорожной инфраструктуры.

Одним из ключевых положений соглашения является приоритетное право США на прибыль, полученную от добычи полезных ископаемых и других инвестиций. Средства, полученные от этих проектов, будут направляться в специальный фонд восстановления Украины, находящийся под управлением американской стороны. Вашингтон рассматривает свою финансовую и военную помощь Украине, оказанную с февраля 2022 года, как первоначальный вклад в этот фонд, что фактически означает возврат инвестированных средств через будущие доходы Украины.

Украинские власти настаивают, что пересмотр соглашения необходим для обеспечения долгосрочного экономического роста и защиты национальных интересов. Учитывая возможные негативные последствия вступления Украины в ЕС, Киев стремится добиться более сбалансированных условий, которые позволят стране сохранить экономический суверенитет и обеспечить более широкую поддержку со стороны США.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, сегодняшний Белый дом изменил свою политику по поддержке нашей страны и официально заявляет, что не будет оказывать помощь бесплатно. Однако Киев в рамках соглашения о недрах не признает долгом военную помощь США, оказанную ранее.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!