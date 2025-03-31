"У него возникнут большие, большие проблемы": Трамп заявил, что Зеленский хочет отказаться от соглашения о ископаемых

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский намерен отказаться от соглашения по редкоземельным металлам. По словам Трампа, если Украина выйдет из этой договоренности, Зеленский столкнется с "большими проблемами".

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Как сообщает Reuters, Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами на борту самолета Air Force One. "Он пытается отказаться от соглашения по редкоземельным металлам, и если он это сделает, у него возникнут проблемы, большие, большие проблемы ", – сказал американский президент.

Кроме того, Трамп добавил, что, по его мнению, Украина никогда не станет членом НАТО. "Он хочет быть членом НАТО, но он никогда не будет членом НАТО. Он это понимает", – отметил Трамп.

Владимир Зеленский, комментируя ситуацию с соглашением, заявил, что Украина только 28 марта получила официальный проект документа. По словам президента, в нем содержатся положения, ранее уже отклоненные украинской стороной. "Это совсем другой документ, там много всего, о чем речь не шла, а также появились некоторые вещи, которые ранее стороны отвергали уже ", - отметил Зеленский во время брифинга.

Президент Украины подчеркнул, что перед принятием решения юристы должны тщательно изучить все версии соглашения. Он также подчеркнул, что не будет реагировать на каждое сообщение, поскольку процесс переговоров продолжается.

Напомним, что в феврале 2025 года Трамп и Зеленский должны были подписать рамочное соглашение о редкоземельных недрах, однако из-за дипломатических споров в Белом доме документ так и не был подписан. Ранее предполагалось, что США и Украина сперва заключат рамочное соглашение, однако Вашингтон решил сразу предложить полноценный договор, предусматривающий контроль США над энергетической и добывающей отраслями Украины.

Еще одним важным вопросом в переговорах стало отношение Украины к военной помощи США. Зеленский заявил, что Украина не признает ранее оказанную американскую помощь как долговое обязательство. "Если будут рисковые вещи для нас, то безусловно я буду это коммуникировать. Если вопрос долгов, честно, я не знаю... Но если там [в соглашении о полезных ископаемых] этот вопрос поднимается, мы не будем воспринимать долги, когда мы говорим о прошлом. Если речь идет о новой поддержке, тогда США могут ставить те или иные условия. Мы понимаем, что бесплатно эта команда ничего нам делать не будет", – заявил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина требует внести изменения в предложенное соглашение о полезных ископаемых, увеличив объем американских инвестиций и обеспечив более выгодные условия для страны. Аналитики считают, что США, осознавая серьезность беспокойств Киева, может пойти на уступки в переговорах.

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