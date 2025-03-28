Украина официально получила от США новый проект соглашения о полезных ископаемых: Зеленский раскрыл важные нюансы

Украина 28 марта официально получила от США проект соглашения о полезных ископаемых – и он сильно отличается от предыдущего варианта. В частности, в случае же подписания соглашения в текущем виде США получат эксклюзивное право на новую разработку украинских недр от руды до природного газа.

Видео дня

Об этом во время общения с журналистами 28 марта сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент OBOZ.UA. Глава государства отметил, что в новом проекте появились вещи:

о которых ранее речь не шла;

ранее отвергнутые.

"Официально украинская сторона, Кабинет министров Украины только сегодня, 28 марта, получили от США вариант соглашения о полезных ископаемых. Этот проект нужно сравнить с другим драфтом, который Украина получала раньше – в лице вице-премьера, министерши экономики Юлии Свириденко. По ее словам, сейчас это совершенно другой документ", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: пункты соглашения, которые могут мешать, в частности, вступлению Украины в Евросоюз, являются неприемлемыми. А потому не могут быть приняты.

"В Конституции Украины четко прописано, кому что принадлежит. И ничто не может загораживать вступлению Украины в ЕС. Если что-то угрожает, то эти пункты не могут быть приняты. Мы много проговаривали это соглашение", – сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул: в настоящее время Украина ожидает оценки документа со стороны юристов. И только после этого его можно будет комментировать.

"Только когда юристы проработают (документ. – Ред.) и там не будет никаких угроз, только тогда я уже буду работать с ними", – резюмировал он.

Ранее же СМИ сообщали, что новый текст соглашения с США о недрах якобы может противоречить намерению Украины вступить в Европейский Союз – из-за жестких ограничений, существенно влияющих на экономический суверенитет Украины.

В частности, в проекте соглашения, с которым ознакомились медиа, отмечается, что только в случае, если определенное месторождение не заинтересовало ни одного американского инвестора, Украина имеет право предлагать лицензию собственным и европейским бизнесам. Но и тогда 50% стоимости лицензии и ренты должны поступать в общий с США фонд.

"Это не совместимо ни с существующими договоренностями Украины с ЕС, ни с принципами конкуренции в Евросоюзе, в который Украина стремится вступить. В "февральской" версии соглашения эта проблема была решена, однако теперь она вернулась", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Зеленский сообщил, что условия соглашения о полезных ископаемых постоянно меняются. Дело, по его словам, в том, что США предложили сразу полный документ, что предполагает его детальное изучение.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!