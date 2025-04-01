Зеленский расставил точки над 'і' в вопросе привязки соглашения о полезных ископаемых к евроинтеграции Украины

Потенциальное соглашение Украины и США о наших полезных ископаемых не может противоречить присоединению к Евросоюзу. Вопроса НАТО в этом документе нет и не было.

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Об этом заявил президент Владимир Зеленский 1 апреля, на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок. Он сообщил, что над проектом договора еще трудятся украинская и американская команды юристов.

"Когда мы говорим об этом соглашении (Соглашении об установлении правил и условий инвестиционного фонда. – Ред.), то оно не может идти вопреки нашему даже не стремлению и не просто желанию, а нашему будущему вступлению в Европейский Союз… Я сейчас не вижу необходимости обсуждать какие-то риски, пока не дают свою резолюцию юристы", – сказал юрист.

В ближайшие дни будет выбрана юркомпания, которая будет работать с будущим документом.

"Есть соответствующие юридические компании. Есть к ним запрос, какая из этих компаний будет работать. Есть несколько очень сильных компаний, будет принято решение в ближайшие дни", – сообщил президент журналистам.

Напомним, ранее во вторник в Министерстве иностранных дел подтвердили получение Украиной от США нового текста договора о редкоземельных ресурсах. Зеленский также говорил об этом, и отмечал, что в новом проекте появились вещи ранее отвергнутые и те, о которых ранее речь не шла.

Глава МИД Андрей Сибига подчеркнул, что Киев работает над достижением взаимоприемлемого соглашения о полезных ископаемых с Соединенными Штатами. Принципиально, чтобы это соглашение не противоречило интеграции нашего государства в Европейский Союз.

Как писал OBOZ.UA, по данным Bloomberg, Украина требует внести изменения в предложенное соглашение о полезных ископаемых, увеличив объем американских инвестиций и обеспечив более выгодные условия для страны. Аналитики считают, что Вашингтон, осознавая серьезность беспокойств Киева, может пойти на уступки в переговорах.

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