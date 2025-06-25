Зеленский рассказал Трампу, что РФ передала Украине тела своих же погибших

Во время встречи в Гааге 25 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал американскому коллеге Дональду Трампу в числе прочего о реализации стамбульских договоренностей по обменам со страной-агрессором. В частности, украинский лидер отметил, что оккупанты почему-то вместо тел погибших защитников Украины передали нам тела убитых захватчиков.

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Теперь Украина ищет родственников убитых оккупантов. Для этого в Киеве проводят соответствующие экспертизы, сказал глава украинского государства.

"Рассказал президенту США о том, как прошли встречи технической команды в Стамбуле и обмены пленными и погибшими. Россия передала нам трупы своих же погибших. Сейчас в Киеве проводят экспертизы, чтобы найти их родных", – рассказал Владимир Зеленский.

Напомним, что в Национальной полиции подтвердили: Россия передавала Украине тела своих военных во время репатриации в 2025 году. По состоянию на сейчас подтверждено 20 случаев, когда россияне передали Украине тела своих оккупантов. Более того, при идентификации тел погибших были также зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей.

По словам президента Украины, также во время встречи лидеры обсудили ситуацию на поле боя.

"Путин точно не побеждает. Представил американскому президенту фактаж того, что реально происходит на земле", – подчеркнул Владимир Зеленский.

По его определению, в целом, это была "хорошая встреча с президентом США".

"Обсудили защиту наших людей, прежде всего закупку американских систем ПВО для прикрытия наших городов, наших людей, церквей, инфраструктуры. Украина готова это оборудование купить и поддержать американских производителей вооружения. Европа может помочь", – отметил украинский лидер.

Он добавил, что говорил с Трампом относительно возможного совместного производства дронов. Напомним, что ранее Трамп, под впечатлением от действий украинских военных, неоднократно повторял, что армия США должна изучить украинский опыт ведения войны, в частности, использование дронов.

В этом аспекте Украина и США "могут усилить друг друга", считает президент нашей страны.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп неожиданно покинул саммит G7 в Канаде вечером 17 июня. Формальной причиной для возвращения в Вашингтон он назвал необходимость вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. Так или иначе, но президент США пропустил второй день встречи, на который были запланированы переговоры с Зеленским.

Однако эта встреча состоялась сегодня, 25 июня, на полях саммита НАТО в Гааге.

Отметим, что Зеленский также уже провел переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Сутками ранее, 24 июня украинский президент встретился в Гааге с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком НАТО Марком Рютте. Также политик появился на форуме, посвященном ВПК и выступил с речью перед Сенатом и Палатой представителей Нидерландов.

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