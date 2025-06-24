"Данные разведки свидетельствуют, что Россия планирует враждебные действия против НАТО": Зеленский обратился к парламенту Нидерландов. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью перед Сенатом и Палатой представителей Нидерландов, в которой поблагодарил за поддержку, рассказал о последствиях новых российских атак и призвал к совместной обороне против растущей угрозы со стороны России.

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В своем обращении 24 июня Зеленский отметил значительный вклад Нидерландов в защиту украинского народа. По его словам, это государство является одним из ключевых партнеров Украины в Европе, наряду с Германией, Норвегией и Швецией.

"Мы чувствуем эту поддержку искренне и она продолжается с первых часов полномасштабной войны. Я благодарю вас за каждое решение, которое помогает спасать жизни в Украине, системы ПВО, которыми вы нам помогли, инвестиции в нашу оборону. Благодаря вашей поддержке на уровне Европейского Союза эти пакеты безопасности помогли держать линию фронта. Все эти взносы – это вклад в мир. Я благодарю за помощь в продвижении к миру и за вашу честную и искреннюю поддержку", – подчеркнул президент.

Зеленский о российских атаках на украинские города

Зеленский подробно рассказал парламентариям о последних атаках РФ на мирные города Украины. В частности, ночью 23 июня иранские дроны "Шахед" атаковали село в Сумской области: три человека погибли, в том числе ребенок, шестеро – ранены, десятки домов разрушены или повреждены.

Кроме того, российская баллистическая ракета ударила по городу Днепр, в результате чего погибли 16 человек, более сотни были ранены. Повреждены жилые дома, школы и даже пассажирский поезд.

По словам президента, эти атаки не имели никакого военного смысла. Он также добавил, что произошло попадание в пассажирский поезд, который просто ехал своим маршрутом.

"В один или другой способ, жизнь – это главная мишень российских атак. Каждый раз она показывает истинную природу путинской войны. Он то же самое делал в Чечне, он то же самое делал в Сирии, и сейчас он это делает в Украине", – заявил глава государства.

Россия готовит враждебные действия против НАТО

Отдельное внимание президент уделил угрозе, которую Россия несет не только Украине, но и всей Европе. Он заявил, что данные украинской, европейской и западной разведок свидетельствуют: Кремль разрабатывает план враждебных и разрушительных действий на территории стран НАТО.

"Мы должны говорить честно о том, какие виды операции это могут быть, и какую ненависть они демонстрируют. Путин уничтожает жизнь. Он считает, что так контролирует ситуацию. И если он может убивать людей, если он может разрушить дома, угрожать другим, он верит, что это его власть. Для России власть означает способность убивать или запугивать, без этого они чувствуют, что ничего не имеют. И вот почему они превратили все в оружие – от старых культурных связей с Россией или СССР до энергоресурсов, которые они сегодня экспортируют", – подчеркнул украинский лидер.

Путинская власть держится на терроре

Зеленский предостерег, что Россия десятилетиями строила сети влияния в других странах для дестабилизации ситуации и подрывной деятельности. Кроме этого, Москва никогда не уважала никаких союзников, альянсов и всегда предавала своих партнеров, но она все равно развивает связи с кровавыми режимами.

"С помощью таких "друзей" Россия просто улучшает свою способность убивать. Вот почему солидарность в обороне так важна, чтобы никто больше не стоял и не имел дела с ними наедине. И это не просто вопрос защиты Украины сейчас, это о значительно большем", – заявил президент. Он отметил, что нельзя делать Россия:

Россия не имеет никакого права убивать наших людей.

Россия не имеет никакого права убивать кого-либо в европейских городах, а это, по словам президента, они уже делали раньше.

Россия не имеет права угрожать критической инфраструктуре в Балтийских странах, в Северном море или Арктике, или в любом море в мире.

Россия не имеет никаких прав инвестировать в террор или разрушения в любой стране.

Россия не имеет никакого права угрожать передачей ядерного оружия для любого режима в мире, включая режим в Тегеране, или любого другого, кто хочет поддержать свое безумие силой ядерных взрывов.

"Понимание того, что нужно делать, начинается с того, а что ты не можешь делать? Здесь начинаются настоящие границы других и безопасности, действительно начинается свобода. Многие в мире уже поняли это, а Россия должна это понять. Она должна понять, что есть границы, которые действительно существуют", – заявил Зеленский.

Украинский президент очень четко обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и напомнил ему правила, которые ему надо понять:

Не убивай. Не сжигай города и села. Не оправдывай или спонсируй террор. Не воруй. Не похищай детей.

Если же Путин нарушает эти правила, должна быть ответственность. Зеленский предположил, что для России это может быть сложно понять, но это именно те правила, которые формируют все: от Хартии ООН и международного законодательства до наших общих европейских способов жизни, которая была построена после Второй мировой войны. "И мы должны защищать эту жизнь. И мы будем защищать эту жизнь", – подчеркнул президент.

По словам Зеленского, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия использовала 28 743 ударные дроны типа "Шахед". Только в этом июне враг уже запустил 2736 "Шахедов".

"Россия никогда не могла бы это сделать без своих связей с Ираном. И мы в Украине никогда бы не сбивали этих дронов без вашей солидарности и поддержки наших партнеров. Факт говорит сам за себя", – отметил президент.

Зеленский назвал условия длительного мира

Чтобы действительно закончить эту войну и создать длительный мир, по мнению президента, нужно действовать в двух главных направлениях:

1. Максимальная изоляция России. Это означает политическую изоляцию, санкции любых видов и остановка любого сотрудничества, которое помогает им выживать и продолжать войну. Зеленский призвал Нидерланды быть сильными и быть принципиальными в отношении санкций против России.

"Нам нужен 18-й пакет. Нам нужны настоящие болезненные санкции против российской нефти. Сейчас идет много дискуссий по различным вариантам, по ценовой планке на российскую нефть", – заявил президент, подчеркнув, что это действительно имеет значение, когда это работает. Он также напомнил, что любое падение доходов РФ помогает приблизить мир.

По словам Зеленского, действительно наносит России боль и ограничивает способность вести войну – это потолок в 30 долларов за баррель. "Мир должен выйти на этот уровень. Не просто останавливать российскую войну против нас, но сделать невозможным любые будущие военные операции, которые Россия может начать против Европы и Альянса. Военные планы должны стать смертельно дорогими для России", – заявил он.

Президент также отметил, что нужно заблокировать российский танкерный флот и отрезать их от международной банковской системы.

2. Стабильность в оборонной поддержке. Зеленский призвал Нидерланды поддержать долгосрочные программы поддержки и сотрудничества с Украиной.

"Россия должна увидеть, что Украина не останется сама, и что Европа не отступит", – подчеркнул он. Президент выразил надежду, что Нидерланды в новом и очень важном оборонном пакете поддерживают Украину и ее собственное производство оружия.

Также важно поддерживать потребность других европейских стран и увеличивать их оборонные расходы.

"Россия сильнее любого из нас отдельно, но она слабее всех нас вместе. Так мыслит Путин – с позиции возможностей. Его собственных возможностей и возможностей тех, кого он считает своими целями или соперниками. И если Россия увидит, что объединенная сила Европы не оставляет ей никаких шансов для агрессии, агрессии не будет". Если Россия почувствует, что мы отвечаем жестко и больно, мир станет самой популярной темой в Москве. И мы придем к этому вместе. Вместе мы этого добьемся. Зная, как мыслит Путин, зная, как Россия ведет войну, и действуя так, чтобы действительно ограничить их возможности и нанести им ощутимые потери, мы приблизим мир. Сделаем это дело. Пусть эта война станет предупреждением, чтобы предотвратить намного, гораздо большую войну. Россию необходимо принудить к миру", – заявил президент.

Зеленский поблагодарил Нидерландов, а в конце встречи сказал: "Слава Украине!".

Как сообщал OBOZ.UA, 24 июня Владимир Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий НАТО в Нидерландах. Он подчеркнул, что Украина может производить 8 миллионов дронов в год, но для этого не хватает финансирования. В то же время с изготавливаемым оружием она сможет стать частью безопасной Европы.

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