В одном мешке – останки нескольких человек: в Нацполиции указали на цинизм врага, который подбрасывает тела своих солдат во время репатриаций

В Национальной полиции подтвердили, что Россия передала Украине тела своих военных во время репатриаций в 2025 году. Во время идентификации тел погибших были также зафиксированы случаи, когда в одном мешке находили останки нескольких разных людей.

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По состоянию на 23 июня подтверждено 20 случаев, когда россияне передали Украине тела своих оккупантов. Об этом на брифинге рассказал первый заместитель председателя НПУ Максим Цуцкиридзе.

По его словам, много тел россияне передают без опознавательных знаков, а по итогам ДНК с этими телами совпадений не обнаруживается. Такие тела могут также принадлежать военным государства-агрессора.

"Мы в обязательном порядке берем из этих тел ДНК и соответственно назначаем для сравнения в наших базах. Учитывая, что мы только начали эту работу, прогнозирую, что это количество будет прогрессировать", – сказал Цуцкиридзе.

Кроме того, есть случаи, когда в переданных российской стороной телах есть предметы или документы, указывающие на их принадлежность именно к военным армии РФ. Это жетоны, военные билеты, паспорта, банковские карточки, форма, а также индивидуальные татуировки.

Правоохранитель добавил, что Россия передает Украине тела в ужасном состоянии.

"На них сильные изменения, колоссальные мумифицированные, скелетированные. Это просто мешок с кистами. Нередки случаи, где мы фиксируем, что в одном мешке с фрагментами тел находятся после проведения экспертиз, мы устанавливаем, что они принадлежат разным телам и соответственно фиксируем", – заявил он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил об очередной циничной провокации со стороны России во время обмена телами погибших на фронте. По его словам, Россия передала Украине 20 тел, которые оказались не украинскими воинами, а российскими солдатами и даже иностранными наемниками.

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