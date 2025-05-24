Армия США изучает украинский опыт ведения войны, в частности использование дронов, - Трамп

Военные Соединенных Штатов начнут изучить "совершенно новую форму ведения войны" – использование дронов в боевых действиях. Армия США уже сейчас изучает новые способы ведения конфликтов на примере украинцев.

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Об этом президент США Дональд Трамп рассказал, обращаясь к выпускникам Академии сухопутных войск 2025 года. Американский лидер пообещал новым военным офицерам страны новые принципы действия армии США, в частности, сокращение иностранных миссий.

"Мы только что перешли к военному бюджету в один триллион долларов. Некоторые люди спрашивают, не могли бы мы его сократить, и я говорю, что не сокращу его ни на десять центов. Есть другие вещи, которые мы можем сократить. Мы можем сократить многое другое", – отметил Трамп, обращаясь к выпускникам Академии.

Он не сказал прямо, но намекнул, что речь идет об иностранных контингентах и миссиях США – по определению Трампа, армия не должна "распространять демократию в мире под дулом пистолета".

Президент США отдельно отметил, что сейчас военные изучают украинский опыт ведения войны с помощью дронов.

"Сегодня война совсем другая. Сейчас они ввели вещь под названием дрон. Он заставляет вас вернуться назад к обучению и изучить совершенно новую форму ведения войны. И вы будете делать это лучше, чем кто-либо другой", – пообещал Трамп военным США.

По его словам, сейчас американская армия "избавляется от отвлекающих факторов и сосредотачивается на основной миссии". Трамп эту миссию разделил на две части – "убийство врагов Америки" и "защита великого американского флага".

"Задача вооруженных сил США заключается не в том, чтобы проводить дрэг шоу для трансформации иностранных культур, и не в том, чтобы распространять демократию среди всех в мире под дулом пистолета. Задача военных состоит в том, чтобы доминировать над любым врагом. Большая часть этой задачи заключается в том, чтобы вас снова уважали", – сказал он.

Президент США никак не объяснил, при чем здесь так называемая субкультура дрэг. Возможно, дело в том, что президент США сейчас и сам воюет – с указанной субкультурой. Еще в феврале Трамп объявил, что уволит совет попечителей Мемориального центра исполнительских искусств имени Джона Ф. Кеннеди и назначит себя его председателем.

Но вместо себя он назначил на эту должность бывшего главу Национальной разведки США Рика Гренелла. Объясняя своим сторонникам такое решение – а Гренелл является открытым геем – Трамп пообещал, что Центр Кеннеди "больше не даст никаких дрэг шоу и другой антиамериканской пропаганды".

С тех пор Трамп довольно регулярно сообщает, что "в Центре Кеннеди проводились дрэг шоу, специально ориентированные на нашу молодежь, но это прекратится".

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп рассматривает возможность вывода нескольких тысяч американских военнослужащих из Южной Кореи. В Пентагоне стремятся переместить такое количество войск в другие части Индо-Тихоокеанского региона, в частности на Гуам.

Также Соединенные Штаты Америки намерены сократить количество американских войск в Европе. Вашингтон начнет обсуждение этого вопроса с европейскими союзниками позже в этом году.

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