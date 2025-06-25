Трамп, Мерц и не только: стало известно, с кем встретится Зеленский в Гааге

Президент Украины Владимир Зеленский на полях саммита НАТО в Гааге (Нидерланды) 25 июня проведет встречи с рядом мировых лидеров. В частности, предусмотрены переговоры и с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

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Об этом говорится в программе мероприятия, с которой ознакомился OBOZ.UA. Кроме того, глава украинского государства лично встретится с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

Также ожидаются встречи с премьер-министром Дании Метте Фредериксен и премьер-министром Новой Зеландии Кристофером Лаксоном.

Трамп подтвердил, что встретится с Зеленским на саммите НАТО сегодня.

"Мы обсудим очевидное. Обсудим его трудности. У него есть небольшие трудности. Зеленский – он хороший парень. Я имею в виду, я встречусь с ним сегодня. Не знаю. Предполагаю, мы будем обсуждать Украину. Да. Похоже на то", – заявил Трамп.

Президент США также заявил, что он разговаривал с российским диктатором Путиным, который был "очень любезен" по поводу войны в Иране.

"Он предложил помощь по Ирану. Я сказал: окажите мне услугу, мне нужна помощь по России", – рассказал Трамп.

Напомним, что 24 июня Владимир Зеленский прибыл в Гаагу на саммит НАТО. Он встретился с премьером Нидерландов Диком Схоофом и генсеком Альянса Марком Рютте, а также выступил на форуме, посвященном ВПК. Также президент Украины выступил с речью перед Сенатом и Палатой представителей Нидерландов, в которой поблагодарил за поддержку, рассказал о последствиях новых российских атак и призвал к совместной обороне против растущей угрозы со стороны России.

Также Зеленский встретился с главой Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне сказал, что он "вероятно" встретится с Зеленским, хотя не подтвердил этого. По данным издания Politico, Трамп и Зеленский все же проведут встречу 25 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 июня Владимир Зеленский встретился в Лондоне с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Политики обсудили совместные оборонные проекты и санкции против России.

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